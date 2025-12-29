El Tecor de Lalín interviene en zonas de seguridad para vigilar la peste porcina

Por su alta producción de porcino de cebo la comarca dezana figura, junto a las de Terra Chá, A Limia y Betanzos, entre las áreas en las que la Xunta incrementó las batidas de jabalí a principios de este mes para minimizar el riesgo de contagio de peste porcina africana. Por eso, en un dispositivo coordinado con agentes de la Policía Local y efectivos de Emerxencias de Lalín, las cuadrillas de jabalí de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín intervinieron ayer en una de las zonas de segurida, la Rolda Leste. Habrá otra intervención disuasoria el próximo domingo, 4 de enero, para desplazar a los cerdos salvajes que encaman en estas zonas pegadas al núcleo urbano precisamente porque no puede cazarse en ellas.

Estas intervenciones en zonas de seguridad se realizan por primera vez en Galicia y tienen como meta desalojar a ejemplares de cerdo salvaje hacia zonas de aprovechamiento cinegético. En la batida de ayer se emplearon perros sueltos y atrailados para dar con el rastro de jabalíes, mientras que los puestos de tiro se colocaron, como es obvio, fuera de esas zonas de seguridad. Desde el colectivo de cazadores su presidente, José Luis Montoto, apunta que se intervino en puntos como Monte da Pena (en el entorno del auditorio), la Carballeira do Rodo y la Carballeira de García Sánchez. La batida estaba perfectamente señalizada. De Monte da Pena lograron desplazar en torno a una veintena de ejemplares.

Exención de tasas

Al margen de estos controles en zonas de seguridad, la Consellería de Medio Ambiente anunció días atrás otras iniciativas como la necesidad de que los tecores cubran el cupo de precintos asignados para la temporada. Pero esta cuota depende de un animal que destaca por su alta movilidad, y de ahí que el cupo de jabalíes abatidos en un mismo tecor pueda variar, y mucho, de un año a otro, también por cuestiones como la disponibilidad de alimento o la disponibilidad o no de monte donde pueda esconderse. Medio Ambiente ofrece incluso ayudas a los tecores que precisen más precintos de los solicitados. Cada precinto cuesta un euro, así que lo ideal sería, como indica Montoto, que en lugar de esas ayudas «nos eximisen das taxas que pagamos polos plans anuais, e que no noso caso se sitúan en torno aos 4.000 euros».

Más de 20 accidentes de tráfico

Las dos batidas disuasorias que autorizó la Consellería do Medio Ambiente al Tecor de Lalín tiene su razón de ser en el control de la peste porcina –por ahora con brotes localizados solo en Barcelona–, pero también en los accidentes de tráfico que causa el jabalí.

A punto de rematar el año, el Tecor lalinense tuvo que hacerse cargo de los daños causados por este animal en 23 accidentes de tráfico. Buena parte de estos percances se concentran en el trazado de la N-640, que comunica Pontevedra y Asturias. Conviene recordar que tras la segregación del monte comunal de Bermés para su aprovechamiento cinegético privado de la caza menor, el Tecor también sigue siendo responsable del daño de jabalí en cultivos.