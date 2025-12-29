Las selecciones gallegas se visten de largo en Silleda

Las selecciones gallegas de balonmano base partirán el día 1 de enero hacia Cataluña para disputar el Campeonato de España de Selecciones Territoriales. Contarán con una expedición formada por 96 jugadores, 18 técnicos, 4 fisioterapeutas, 1 enfermera, 7 personas del área de comunicación y 4 directivos. La competición dará comienzo el día 3, regresando a Galicia el 9. Las seis selecciones infantil, cadete y juvenil realizaron ayer su presentación oficial, en un acto que reunió a más de un millar de personas en las instalaciones de la Semana Verde de Silleda.

Entre los convocados destacó la presencia de jugadores del Club Balonmán Lalín con una decena de seleccionados. Cuatro de ellos forman parte de la generación de oro juvenil de los rojinegros, habituales todos ellos en la rotación de Pablo Cacheda en Nacional. Se trata de Manuel Souto, Luis Martínez, Martín Vázquez y Luis Rozas. Los de Luis Montes (Bueu Atlético) llevan cuatro años intentando alcanzar el ascenso al campeonato, este año tendrán que enfrentarse a Asturias, La Rioja y Cantabria para alcanzar el objetivo. Si ascienden son un grupo que opta a todo.

En el juvenil femenino se encuentra la jugadora del Balonmán Lalín Alba Failde. El cuerpo técnico de Ismael Martínez (Bm. Porriño) se mantiene, excepto en el puesto de delegada, ya que Inés Hernández pasó a ser segunda entrenadora del combinado infantil femenino y se incorporó Alejandra Montenegro, que el año pasado fue jugadora de este equipo. Las juveniles comienzan con Euskadi, una comunidad que destaca por la fortaleza física y que en los últimos años jugó varias finales.

En el cadete masculino, el grupo dirigido por Carla Abad viene de ser subcampeón de España en el anterior CESA tras poner contra las cuerdas en la final a Cataluña durante 45 minutos. El equipo realizó una buena preparación en Galicia, Portugal y Antequera. El primer escollo en este CESA será Aragón, con una buena generación. Ente los convocados están los jugadores dezanos Marco González, Enzo Novoa y José Enrique Portas. En el cadete femenino se mantienen los entrenadores dezanos Budi y Paco Aguiar, entrando en la convocatoria la jugadora del BM Lalín Sálvora Vilariño. El año pasado tuvieron un campeonato duro, con un inicio muy dubitativo y con un cruce para el ascenso con Canarias en el que no se jugó bien. Este año el objetivo es el ascenso. Los primeros rivales serán Baleares y Asturias.

En las convocatorias infantiles solo figura una jugadora rojinegra, Alba Cagide. Víctor Garrido (actual entrenador del Reconquista de Vigo de Primera Nacional) asumió en septiembre el reto de sustituir a Elena Estévez al mando del combinado femenino. En esta categoría en los últimos dos años se alcanzó una medalla de plata y una medalla de bronce. Este año, el campeonato comienza contra Asturias, una selección a la que ya se midieron en Santiago de Compostela durante el torneo de preparación, con derrota.

En cuanto al equipo infantil masculino, el cuerpo técnico encabezado por Adrián Menduíña (Bm. Cangas) se conserva, excepto en el puesto de delegado, en el que Lucía Pérez sustituye a Alejandro Seijo. Este combinado fue bronce en el pasado CESA. Los equipos de Menduíña siempre muestran mucha garra y competitividad en los diferentes campeonatos. Este año, su aventura comienza también contra Asturias, un combinado a lo que se le ganó en la preparación por dos goles.