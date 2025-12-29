San Silvestre en nombre de Lara
La carrera de Vila de Cruces reúne 545 euros para la Fundación Martín Álvarez Muelas
Vila de Cruces celebró ayer una San Silvestre solidaria muy especial. Entre las 109 personas que pagaron los 5 euros de la inscripción, la recaudación llegó a 545 euros, ingresados directamente a la Fundación Martín Álvarez Muelas, que impulsa la búsqueda de tratamientos para el cáncer infantil y, en particular, para el Glioma Difuso Intrínseco de Tronco (DIPG).
Este tumor cerebral muy agresivo y poco frecuente terminó con la vida de la niña Lara García, vecina de la paroquia de Larazo, el pasado mes de octubre. Su recuerdo animó la participación y las donaciones de otras muchas personas que el Concello de Vila de Cruces hará llegar también a la asociación.
La San Silvestre discurrió por el casco urbano y sus alrededores, con salida desde la Praza Juan Carlos I, en dos modalidades: caminata y carrera. La primera comenzó en torno a las 11:15 horas con un recorrido de 3,8 kilómetros, distancia idéntica a la que cubrió la carrera absoluta, que arrancó una hora más tarde. Entre medias tuvieron lugar las carreras infantiles, con distancias de 200 y 480 metros. Muchos corredores y caminantes portaron atuendos típicos de Navidad.
No hubo podios, porque lo importante, más que nunca, era participar. Al finalizar, todos pudieron degustar un chocolate con churros y disfrutar de animación musical en la plaza del consistorio. También se sortearon cuatro cestas entre los participantes.
