San Silvestre en nombre de Lara

Vila de Cruces celebró ayer una San Silvestre solidaria muy especial. Entre las 109 personas que pagaron los 5 euros de la inscripción, la recaudación llegó a 545 euros, ingresados directamente a la Fundación Martín Álvarez Muelas, que impulsa la búsqueda de tratamientos para el cáncer infantil y, en particular, para el Glioma Difuso Intrínseco de Tronco (DIPG).

Comienzo de una carrera infantil. / Bernabé/Ángel Abeledo

Este tumor cerebral muy agresivo y poco frecuente terminó con la vida de la niña Lara García, vecina de la paroquia de Larazo, el pasado mes de octubre. Su recuerdo animó la participación y las donaciones de otras muchas personas que el Concello de Vila de Cruces hará llegar también a la asociación.

Caminata por el centro de la villa. / Bernabé/Ángel Abeledo

La San Silvestre discurrió por el casco urbano y sus alrededores, con salida desde la Praza Juan Carlos I, en dos modalidades: caminata y carrera. La primera comenzó en torno a las 11:15 horas con un recorrido de 3,8 kilómetros, distancia idéntica a la que cubrió la carrera absoluta, que arrancó una hora más tarde. Entre medias tuvieron lugar las carreras infantiles, con distancias de 200 y 480 metros. Muchos corredores y caminantes portaron atuendos típicos de Navidad.

Carrera absoluta por los alrededores del núcleo urbano. / Bernabé/Ángel Abeledo

No hubo podios, porque lo importante, más que nunca, era participar. Al finalizar, todos pudieron degustar un chocolate con churros y disfrutar de animación musical en la plaza del consistorio. También se sortearon cuatro cestas entre los participantes.