La Rondalla de A Merced de Chaín y O Apalpador animan la Calvo Sotelo
Las calles del casco urbano de A Estrada volvieron a acoger durante la jornada de ayer más actividades del programa navideño del Concello. Por la mañana, poco antes del mediodía, fue el turno del pasacalles de la Rondalla delCentro Cultural A Merced de Chaín, que vino desde Gondomar para desfilar con sus más de 50 músicos de todas las edades por la calle Calvo Sotelo, animando a los espectadores. Por la tarde, fue el turno del público infantil, con la actuación delante de la Sala Abanca de OApalpador e Os Monifatos, que se encargaron de entretenerlos con sus canciones a grandes y pequeños. El local acogerá hoy a partir de las 18.30 el evento Cris Collazo: Costureiriña bonita.
- Davila 26/12/2025
