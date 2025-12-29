Puertas abiertas en el Centro Superior de Hostelería
REDACCIÓN
El Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) celebrará, de enero a junio, jornadas de puertas abiertas los sábados con el objetivo de dar a conocer su oferta académica y sus instalaciones, donde se imparte el Grado en Gestión de Empresas Hosteleras. Las visitas, dirigidas a jóvenes y a sus familias, se desarrollan de 10.45 a 13.00 horas e incluyen un recorrido guiado por aulas, simuladores de restaurante y hotel y la residencia estudiantil, además de información sobre el plan de estudios, la metodología teórico-práctica, los requisitos de acceso, la matrícula, las becas y otros aspectos de interés.
El CSHG destaca por su alta inserción laboral, casi el 95%, gracias a un plan de estancias en empresas que se prolonga durante tres meses por curso –seis en el último–. Cada año, más de veinte empresas y cadenas hoteleras visitan el centro para entrevistar y seleccionar estudiantes para las prácticas de verano, apoyadas por una sólida red de contactos profesionales y por el papel activo del alumnado egresado, que ocupa puestos destacados en el sector turístico y hostelero.
El CSHG ofrece 90 plazas de nuevo ingreso, que se cubrieron todas el pasado curso, y pone a disposición de las personas interesadas la posibilidad de realizar visitas entre semana con cita previa.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Davila 26/12/2025
- La ciudad de Galicia que National Geographic recomienda a partir de los 50 años
- El Concello de Vigo licitará el nuevo contrato del bus urbano este lunes por 470 millones de euros