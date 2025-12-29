Puertas abiertas en el Centro Superior de Hostelería

El Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) celebrará, de enero a junio, jornadas de puertas abiertas los sábados con el objetivo de dar a conocer su oferta académica y sus instalaciones, donde se imparte el Grado en Gestión de Empresas Hosteleras. Las visitas, dirigidas a jóvenes y a sus familias, se desarrollan de 10.45 a 13.00 horas e incluyen un recorrido guiado por aulas, simuladores de restaurante y hotel y la residencia estudiantil, además de información sobre el plan de estudios, la metodología teórico-práctica, los requisitos de acceso, la matrícula, las becas y otros aspectos de interés.

El CSHG destaca por su alta inserción laboral, casi el 95%, gracias a un plan de estancias en empresas que se prolonga durante tres meses por curso –seis en el último–. Cada año, más de veinte empresas y cadenas hoteleras visitan el centro para entrevistar y seleccionar estudiantes para las prácticas de verano, apoyadas por una sólida red de contactos profesionales y por el papel activo del alumnado egresado, que ocupa puestos destacados en el sector turístico y hostelero.

El CSHG ofrece 90 plazas de nuevo ingreso, que se cubrieron todas el pasado curso, y pone a disposición de las personas interesadas la posibilidad de realizar visitas entre semana con cita previa.