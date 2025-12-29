Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Saneamiento concellosSolicitudes asiloPesca submarinaParadero desconocidoCeltaResumen 2025
instagramlinkedin

Puertas abiertas en el Centro Superior de Hostelería

REDACCIÓN

Santiago

El Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) celebrará, de enero a junio, jornadas de puertas abiertas los sábados con el objetivo de dar a conocer su oferta académica y sus instalaciones, donde se imparte el Grado en Gestión de Empresas Hosteleras. Las visitas, dirigidas a jóvenes y a sus familias, se desarrollan de 10.45 a 13.00 horas e incluyen un recorrido guiado por aulas, simuladores de restaurante y hotel y la residencia estudiantil, además de información sobre el plan de estudios, la metodología teórico-práctica, los requisitos de acceso, la matrícula, las becas y otros aspectos de interés.

El CSHG destaca por su alta inserción laboral, casi el 95%, gracias a un plan de estancias en empresas que se prolonga durante tres meses por curso –seis en el último–. Cada año, más de veinte empresas y cadenas hoteleras visitan el centro para entrevistar y seleccionar estudiantes para las prácticas de verano, apoyadas por una sólida red de contactos profesionales y por el papel activo del alumnado egresado, que ocupa puestos destacados en el sector turístico y hostelero.

El CSHG ofrece 90 plazas de nuevo ingreso, que se cubrieron todas el pasado curso, y pone a disposición de las personas interesadas la posibilidad de realizar visitas entre semana con cita previa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents