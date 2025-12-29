Mercadillo navideño en A Xesta

La parroquia lalinense de A Xesta organizó ayer por la tarde un mercado de Navidad y un taller de adornos típicos de estas fiestas impartido por la artesana local Yolanda Castro, de Moinosas. Ahora queda la fiesta de fin de año, con música, cotillón, copa de bievenida al año nuevo, chocolate con churros y muchas sorpersas. La inscripción cuesta 15 euros.