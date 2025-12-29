Lalín y Silleda aglutinan el mayor volumen de sistemas agrarios de alto valor natural

Desde el Neolítico, y ahora de forma más pronunciada debido al cambio climático, es vital para prácticamente cualquier cultivo disponer de un suelo cercano a ríos, riachuelos y acuíferos para asegurarse su fertilidad o, al menos, la cercanía de agua de cara a establecer sistemas de riego, además de llano para facilitar las labores de trabajo. Días atrás, el gobierno autonómico habilitó el Mapa de usos agroforestales, que confirma estos requisitos. Es un visor geográfico disponible en el sitio web muag.xunta.gal, que fue desarrollado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural y que nos permite consultar, además, los sistemas agrarios de alto valor natural de cada municipio.

Estos sistemas agrarios son áreas en las que el trabajo de la tierra permite, además, mantener una diversidad muy alta tanto de hábitats como de especies de fauna y flora. Uno de ellos es la Serra do Candán, donde Agader destaca la importancia de las parroquias lalinenses de Zobra, Vilatuxe y Lodeiro, pero también de las trasdezanas de Laro y Parada. En el Alto do Candán, reseña la actividad agraria de Refoxos y Aciveiro o el Alto de San Benito, ambos ya en Forcarei. En este municipio destaca zonas como Meavía, A Reigosa (al pie de un riachuelo con el mismo nombre) y aldeas como Rozados, Filloi o Nercellas.

En Deza, la actividad agroganadera es un pilar económico en casi todos los municipios salvo en Vila de Cruces, donde predomina la producción de madera. De los cinco concellos restantes, podemos decir que Lalín y Silleda concentran la mayoría de esos sistemas agrarios con un elevado valor natural. En Lalín, al margen del área donde se enclavan Zobra y Vilatuxe, Agader menciona las feligresías periurbanas de Botos, Donramiro, Moneixas, Vilanova y A Xesta. Es lógico, porque todas las villas y ciudades comenzaron a desarrollarse cerca de zonas donde se producían alimentos, para asegurarse así comida fresca y sin necesidad de un largo transporte.

Una alvariza en A Moa, en la Serra do Candán. / Martiño Nercellas

El trazado de las vías de comunicación, que ahora llamamos carreteras de titularidad estatal, provincial o autonómica, discurre al pie de esas zonas que generan alimentos. Por eso, en Lalín destacan las tierras al pie de la N-640 hacia Agolada (Maceira, Goiás, Parada, A Veiga, Muimenta y Cangas), así como las apostadas al pie de la PO-206, en dirección a Cruces: Sello, Bermés, Palmou Val do Carrio o Asorei. Ocurre lo mismo entre Lalín y Rodeiro, gracias a la PO-533: la producción de alimentos es reseñable en Albarellos, Castro de Cabras y, ya en Camba, en A Latiza y Álceme. Si seguimos el trazado de esa carretera hacia Chantada, las cuadrículas del mapa resaltan Riobó (junto al Rego Vello), pero también Pedroso, que «bebe» del Arnego. Ya en la zona norte de Rodeiro, entre Agolada y Antas de Ulla, cabe remarcar una zona de alta capacidad agrícola de los dos concellos dezanos, en la que se integran O Salto y Vilela, pero también las aldeas de Grixanova y Treilamas, ambas de la parroquia agoladesa de Ventosa. En este triángulo que conforman con Antas tiene valor el trabajo en el campo de los vecinos de As Trabancas y Santa Comba.

La frontera estradense con Vedra y Teo

La N-525 también explica su trazado por la importancia de las tierras de cultivo de Silleda localizadas en Lamela, Piñeiro, Manduas o Ponte, como ocurre con la N-640 en los parajes estradenses de Matalobos, Callobre o Agar. En A Estrada, el río de Curantes fue y es relevante para los cultivos de Lagartóns, mientras que la zona norte del municipio, que linda con los coruñeses de Vedra y Teo, tiene ejemplos relevantes en la agricultura como Santeles, San Xurxo y Santa Cristina de Vea, pero no San Xiao de Vea ni Toedo.

El río Ulla ejerce de frontera natural entre A Estrada y los dos municipios coruñeses citados, igual que ocurre entre Cruces y Agolada con Santiso y Arzúa. Por eso son fértiles las tierras agoladesas de Agra y O Sexo y O Sesto, más que Brocos, así como las parroquias de Cruces enclavadas entre el curso del Ulla y uno de sus afluentes, el Arnego: Toiriz, Cumeiro, Ferreirós, Larazo, Arnego, Loño, Duxame y Santomé de Insua. Destacan, aunque menos, las parroquias ribereñas del Ulla de Camanzo y Gres (que comparte cuadrícula con Cira, ya en Silleda). En el interior de Vila de Cruces, tiene relevancia la actividad agraria de Fontao, por su cercanía al río Deza así como Besexos, Oirós y Bodaño.

En cuanto al concello más pequeño de las comarcas, Dozón, cuenta con una zona agraria de alto interés natural entre Saa y Vilarello, donde se ubica el Alto do Croio, y otra cuadrícula que incluye las aldeas de Pidre, A Eirexa y Paredes, ya limítrofes con Lalín y próximas a la PO-533.