El lado más solidario de los jóvenes de A Estrada

Jóvenes de los colectivos juveniles agrupados bajo el manto de La Estación realizaron ayer dos nuevas actividades incluidas dentro su programa Atacamos polo Nadal. El objetivo era mandar un doble mensaje de civismo: la necesidad de cuidar el pueblo y de enseñar a los jóvenes a hacer algo productivo.

La primera parada de los chicos fue la residencia de mayores de la plaza del Mercado. Allí, varios de ellos se encargaron de repartir regalos. Llevaron adornos de Navidad personalizados para repartir entre los mayores, postales diseñadas por Luke para los trabajadores y un rótulo luminoso que llevaron a cabo en el taller organizado el pasado viernes en La Estación.

Visita a la residencia de A Estrada para repartir regalos.

El grupo creció después para desplazarse hasta el cercano parking ubicado junto a la plaza del mercado. Se trata de una zona que, entre otros problemas, es frecuentada por muchos jóvenes para hacer botellón, dejando basura acumulada en diferentes puntos. Los colectivos juveniles decidieron acudir a la zona para recoger toda esta basura, sacando una docena de grandes sacos. No se trata de la primera vez que realizan una actuación en este punto, uno de los más problemáticos del casco urbano en cuanto a la acumulación de basura.

El próximo miércoles día 31, los jóvenes de La Estación volverán a realizar labores como voluntarios en la carrera San Silvestre. Se encargarán de repartir los dorsales y regalos, además de controlar el paso de corredores por cruces si es necesario. Desde las 16.00 hasta las 19.00 horas repartirán camisetas y dorsales en la plaza del Concello. El sábado día 3 de enero, los colectivos volverán a la acción con la organización de un concurso Kpop por las calles del casco urbano estradense y también en la sede de la Estación. Será a partir de las 12.00.

Al día siguiente arranca la última de las actividades incluidas dentro del Atacamos polo Nadal de este año. Desde el día 4 hasta el 7 de enero tienen previsto llevar a cabo tareas de restauración en los murales que se encuentran en las inmediaciones de la escuela infantil municipal de A Estrada. También se aprovechará para llevar a cabo la creación de nuevos murales decorativos en el entorno del CEIP Figueiroa.