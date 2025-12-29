Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuentos y leyendas con A Xesteira en Couso

La Asociación A Xesteira de Couso organizó este sábado una serie de juegos en su casa-escuela, con la colaboración de Anacos Educativos. Los jóvenes participantes disfrutaron de una jornada interactiva a la vez que conocían antiguos cuentos y leyendas. Pudieron disfrutar también de una serie de rompecabezas clásicos y otras pruebas de ingenio.

