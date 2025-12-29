La Central Agropecuaria de Galicia cierra un año de récords: más de 55.000 animales y 59 millones de euros

La Central Agropecuaria de Galicia cerró ayer el año con subastas solo de terneros de cebo y vacuno mayor para asegurar el suministro de carne durante las fiestas navideñas. En la puja de este lunes las ventas alcanzaron los 570.502 euros, entre los 311. 338 de cebo y los 259.164 de vacuno madurado. Así, una vez clausurado el ejercicio, la puja de Silleda hace balance y traduce 2025 en una asistencia de 55.309 animales y unas transacciones de 59.167.963 euros.

Estos 59,16 millones suponen un alza de un 49,3% los 39,62 de 2024, y se convierten además en récord absoluto de ventas anuales en la Central, que además es la única subasta informatizada de Asemga, la Asociación Española de Mercados de Ganado, en la que se integran además las ferias de Santiago; Pola de Siero; Ribeiras de Lea; León; Medina del Campo; Salamanca y Torrelavega.

Este incremento de las transacciones es muy relevante, porque hay que tener en cuenta que este año no se celebraron siete subastas: la del 29 de abril por el apagón eléctrico que afectó al todo el país; la del 24 de junio por un ataque informático contra la Fundación Semana Verde; y otras cinco entre el 27 de octubre y el 30 de noviembre, como medida de prevención contra la dermatosis nodular contagiosa. Hoy martes, precisamente, el DOG publica la prórroga de estas medidas hasta el 1 de febrero, de modo que se podrán seguir realizando subastas y certámenes pero solo con animales procedentes de granjas gallegas y los bovinos «foráneos» estarán sometidos a vigilancia veterinaria oficial durante 21 días.

Protesta por la digitalización

Esta suspensión afectó a la afluencia de reses en dos de las tres categorías, pero la demanda de carne desde países del Magreb y de la hostelería explica ese ascenso en la facturación global, porque elevaron el precio medio. Así, acudieron a la Central 32.505 ejemplares de terneros de recría, por debajo de los 33.124 de 2024. A esta categoría también le afectó la suspensión de varias pujas en mayo al haber un desacuerdo con un grupo de compradores por el proceso de digitalización de la subasta. Estas desavenencias ya están solventadas.

Los terneros de recría adjudicados suponen una cotización conjunta de 17,93 millones de euros, un 59% por encima de los 11,25 del año pasado. En cuanto a los precios medios, los frisones ganan un 95,7%, al pasar de los 147 euros por unidad a los 289. Los de cruces suben menos, un 51,9%, ya que si en 2024 su promedio era de 413 euros, ahora está en los 628 y los terneros rubios mejoran su precio en un 45,9%, de 555 a 809 euros. En conjunto, el precio medio más alto en recría son los 734,59 euros de una sesión de septiembre.

Estos ascensos tienen su explicación en el auge de los becerros de entre tres y cinco meses, los llamados «pasteros», en el total de asistencia. Los cebaderos también suelen acudir a la Central para reponer o aumentar su capacidad y poder dar respuesta a la demanda de terneros a escala nacional y en el extranjero. Esta venta hacia otros puntos fuera del país impacta también en la afluencia y precio de los terneros de carne. Su concurrencia a lo largo de 2025 se situó en las 8.669 cabezas, un 40,7% por encima de las 6.160 del ejercicio anterior. Los terneros de carne escasean en el ámbito nacional debido a la exportación a países del Magreb, que al no poder abastecerse de otros productores como Francia, por la dermatosis, compran ya directamente en la subasta de Silleda.

Terneros de carne en la puja de ayer. / Bernabé

7.700 euros por una vaca

Las ventas de terneros de carne en 2025 rebasan los 11,97 millones de euros, un 93,6% más que los 6,18 de 2024. Su precio medio pasa de los 1.125 euros por unidad a los 1.512. Por categorías, los cebos de raza frisona suben su valor medio de los 789 a los 1.046 euros, mientras que los de cruces, en 1.082, alcanzan los 1.449, y los rubios, que en 2024 marcaban una media de 1.177 euros, ahora llegan a los 1.553. En vista de las buenas cotizaciones del ternero de cebo, la Central prevé tener listo en los próximos meses un tercer pabellón para la subasta.

Y no es para menos, porque a lo largo de este año las subastas de becerros carniceros alcanzaron su precio más alto en un ejemplar en ocho ocasiones, llegando en septiembre a los 3.024 euros. y el 16 de diciembre solo la puja de este tipo de carne alcanzó una facturación de más de 518.000 euros.

En cuanto al vacuno mayor, pasaron por la subasta de Silleda 14.135 ejemplares, unos 300 menos que los 14.448 del año pasado. La facturación de este categoría aumenta un 31,8%, ya que si en 2024 roza los 22, 19 millones de euros, en 2025 alcanza los 29,26. El tirón de la carne madurada entre el sector de la restauración obliga a los mataderos a asegurar su abastecimiento y, por tanto, a pagar más por los animales. Su precio medio está en los 2.208 euros, un 32,8% más que los 1.661 del pasado año. El promedio más alto se logró en una de las últimas sesiones, el 9 de este mes, al marcar 2.482 euros. En vacuno mayor cabe mencionar los 7.728 euros pagados por una vaca en octubre. Es un precio alto, pero lejos de los 10.498 que abonó Frigoríficos Bandeira por un buey de raza mestiza en octubre de 2024.