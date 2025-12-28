Uvas y cotillón para 200 personas en el Fin de Ano de Garatuzas
La asociación social y cultural Garatuzas, de Piloño, celebró ayer una Gran Festa de Fin de Ano en el pabellón del colegio de Cerdeiriñas. Los en torno a 200 asistentes disfrutaron de uvas y cotillón, así como de una sesión musical a cargo de la Unión Musical Ponteledesma, la Coral Polifónica de Piloño y DJ Santi. A lo largo de la tarde todos pudieron disfrutar de talleres, chocolate con churros, las tradicionales campanadas y sorteos.
Davila 26/12/2025
