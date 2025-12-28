La solidaridad fue la principal protagonista de sendos torneos de fútbol que tuvieron lugar ayer en Silleda. El primero fue el organizado a mediodía por la Sociedade Deportiva Bandeira en el campo de A Gandareira, y que enfrentó a sus equipos sénior y veterano. El resultado, que era lo de menos, fue de empate a 6 goles y la recaudación alcanzó los 1.200 euros alimentos, que serán destinados al programa Silleda Solidaria. Ya por la tarde, la Escola de Fútbol Silleda llevó al pabellón César G. Fares, de la capital municipal, otro clásico navideño: el torneo solidario de fútbol biberón. Participaron el conjunto anfitrión, el de la SD Bandeira y la escuela de Arzúa. Todos fueron agasajados con medallas y la recaudación es para la Asociación Unida de Pais Azuis (Aupa) de Deza.

Solidaridad a base de goles en Silleda