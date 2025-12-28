Rodeiro entrega veinte premios al mérito deportivo

Rodeiro entregó una veintena de premios en su II Gala do Deporte, celebrada anoche en el pabellón municipal. Mary Fernández recibió el reconocimiento histórico por haber sido la presidenta de la primera asociación de balonmano de Rodeiro y Prefabricados Faro, el de apoyo al deporte. La Concejalía de Deportes distinguió al jinete Carlos Faílde, que compite en el Campeonato Galego de Andadura Federada y a la copiloto Nerea Gil, que compitió en el Rali do Cocido.

Los demás premios fueron decididos por los distintos clubes del municipio en sus dos modalidades: mérito deportivo, para quienes destacasen este año por su rendimiento, y valores, que recompensa as actitudes ejemplares dentro y fuera del campo, basadas en el respeto y el compromiso. Así, el balonmano reconoció a Aaron Gachineiro y Xosé Presas (mérito) y a Andrés González (valores), en categoría benjamín; a Sara Valladares y Lois Presas, en alevín; y a Sergio García y Álvaro Lamazares, en infantil. Por el fútbol sala están Andrés Esteban Ruiz López y Teo Dacal López, en benjamines; Iván Cangado Somoza y Joel Lorenzo Quinteiro, en infantiles; y Sandra Gutiérrez Louzao y Uxía Mazaira Viana, en senior femenino. El fútbol senior premió a Pablo Cuñarro ‘Roxida’ y a Carlos Cangado, y el de veteranos, a Carlos García Sánchez y a César López López.

Precisamente, Cogal Rodeiro CF y Veteráns Prefabricados Faro disputaron durante la tarde el Trofeo Paco Proas en el campo de A Raña. El partido tenía carácter solidario y se recogieron alimentos y regalos usados en perfecto estado, destinados a ayudar a las familias que atraviesan dificultades. La iniciativa benéfica continuó durante la gala deportiva, que incluyó demostraciones de zumba. Asistieron, entre otros, el alcalde, José Luis Camiñas, y el concejal de Deportes, Alberte Lamazares.