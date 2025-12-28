O recoñecemento oficial da Geira, máis preto cada vez
A Xunta creará no 2026 unha nova figura para recoñecer varios itinerarios culturais de interese autonómico, garantindo a sinalización e o coidado do Camiño da Geira, que atravesa A Estrada e Forcarei.
O anuncio da Xunta de Galicia de crear en 2026 unha nova figura para recoñecer os itinerarios culturais de interese autonómico abre unha porta moi agardada para o Camiño da Geira e dos Arrieiros, unha ruta xacobea histórica que une Braga con Santiago de Compostela e que atravesa varias parroquias da Estrada e Forcarei.
A medida supón, segundo explica Carlos da Barreira, da Asociación Codeseda Viva, «un gran avance para un camiño que ata agora carecía de recoñecemento oficial». Créase a figura de itinerario cultural de interese autonómico, que «é unha categoría inferior ao Camiño de Santiago, loxicamente». Con todo, subliña que este paso é «igualmente moi positivo, porque pode supor unha maior protección do trazado e unha mellora nun dos seus principais déficits: a sinalización», aclara Carlos da Barreira.
Ata agora, o Camiño da Geira e dos Arrieiros «non tiña ningún recoñecemento por parte da Xunta de Galicia. O único que tiña era a certificación da Igrexa», sinala. Unha situación que contrasta coa realidade do camiño, cada vez máis coñecido e transitado por peregrinos de ata 49 nacionalidades.
Da Barreira destaca que este itinerario non oficial é o que máis peregrinos está a recibir, o que evidenciaba «unha necesidade social clara de mellorar o trazado e ofrecer unha imaxe máis coidada». Polo momento aínda non se sabe como se traducirá este recoñecemento anunciado: «Ata que se desenvolva a figura, non sabemos en que vai mellorar nin se vai haber máis investimento, máis promoción ou protección».
Sinalización e albergues
Segundo o presidente de Codeseda Viva, existen dúas materias pendentes moi claras. «O principal problema que hai no camiño é a falta de sinalización. Os desbroces son puntuais, pero fai falta mellorala en todo o percorrido por Galicia», afirma Carlos. «O tramo de Forcarei está moi mal sinalizado, practicamente non hai nada. En A Estrada está mellor, porque o sinalizamos nós coa axuda puntual do Concello, pero segue sendo insuficiente», argumenta.
Outro dos grandes condicionantes do Camiño da Geira é a escaseza de aloxamentos. Segundo Da Barreira, o número de peregrinos leva tres anos sen pasar do teito dos 1.300 anuais, pero non por falta de interese, senón por falta de capacidade. «Non poden vir máis porque non hai espazo nos albergues», resume. Con estas pequenas melloras e o recoñecemento da Xunta, o Camiño da Geira podería chegar moi lonxe.
Novo récord de compostelas cun total de 757
A pesar da falta de apoio institucional ata agora, o camiño consolidouse grazas á implicación da veciñanza. E en canto ás cifras, o balance é claramente positivo. «Agora mesmo imos por 757 compostelas. O ano pasado foron 690, no 2023 foron 547 e no 2022, 418», detalla Carlos da Barreira, quen subliña que se trata dun crecemento progresivo que confirma que «é unha ruta que xa está moi consolidada, e búscana sobre todo os peregrinos máis veteranos».Por último, resalta que «este recoñecemento é imporante, porque é un camiño que ten natureza, historia e unha experiencia de peregrinación como as de antes».
