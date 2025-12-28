El mejor prólogo para la Nochevieja

¿Creían que la Navidad en Deza era sinónimo solo de Aldeas de Nadal de Lalín? Pues no. La media docena de poblados volvió a convertirse ayer en el destino de centenares de visitantes, animados por el buen tiempo, la presencia de Os Bolechas y un frío que invitaba a disfrutar de un Cocido.

Os Bolechas visitaron las Aldeas de Nadal. | Bernabé/Ángel Abeledo

Pero además, para los amantes de la música había ayer una doble cita, los dos conciertos de la Banda de Lalín y de la de Silleda. La primera, con José Bugallo Senra a la batuta, ofreció ante un millar de personas en el Lalín Arena un espectáculo artístico acompañada por Máis que Danza, Scene Ballet, A Carballeira de Cercio y alumnado de la escuela y de la sección juvenil. Por su parte, el 25º Concerto de Nadal de la Banda Municipal de Silleda vendió alrededor de también 1.000 entradas. El público disfrutó de un tributo a Nino Bravo con la voz de Serafín Zubiri.

Actuación de la Banda de Silleda con Serafín Zubiri. | Bernabé

En A Estrada el programa de Navidad de ayer incluía dos sesiones de showcooking infantil en la sala ABanca y teatro con la compañía A Gramola Gominola, con un especial de Navidad de nuevo pensando en los más pequeños. La música la puso la Rondalla de la Asociación Cultural Pontellas, que desfiló por las calles del casco urbano a lo largo de la mañana. En la mañana de hoy está previsto desfile de rondallas, mientras que a las 18.30 en la Sala Abanca actuará O Apalpador e os Monifantes.