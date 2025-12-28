Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela Naval de MarínPIB GaliciaTren CeltaKamikazes en GaliciaAdopción animalesCelta
instagramlinkedin

Licitación para la limpieza de 25 centros de salud de Pontevedra

REDACCIÓN

Cerdedo/Forcarei

La Xunta, a través del Servicio Gallego de Salud, publicó en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación, por 552.840,06 euros y un periodo de seis meses, del servicio de limpieza del centro de especialidades de Mollavao, en la ciudad de Pontevedra, y de 24 centros de salud pertenecientes al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

En esta área se encuentran también los centros de salud de Tenorio y Cerdedo, ambos en el municipio de Cerdedo-Cotobade, y el de Forcarei. En este caso, la limpieza tiene en cuenta el nivel de uso de cada centro, según su actividad y también se gún su horario. La superficie total a limpiar es aproximadamente de 27.900 metros cuadrados. Las empresas interesadas en este contrato disponen hasta el 21 de enero de 2026 para presentar sus ofertas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents