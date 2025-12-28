Licitación para la limpieza de 25 centros de salud de Pontevedra

La Xunta, a través del Servicio Gallego de Salud, publicó en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación, por 552.840,06 euros y un periodo de seis meses, del servicio de limpieza del centro de especialidades de Mollavao, en la ciudad de Pontevedra, y de 24 centros de salud pertenecientes al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

En esta área se encuentran también los centros de salud de Tenorio y Cerdedo, ambos en el municipio de Cerdedo-Cotobade, y el de Forcarei. En este caso, la limpieza tiene en cuenta el nivel de uso de cada centro, según su actividad y también se gún su horario. La superficie total a limpiar es aproximadamente de 27.900 metros cuadrados. Las empresas interesadas en este contrato disponen hasta el 21 de enero de 2026 para presentar sus ofertas.