Licitación para la limpieza de 25 centros de salud de Pontevedra
REDACCIÓN
La Xunta, a través del Servicio Gallego de Salud, publicó en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación, por 552.840,06 euros y un periodo de seis meses, del servicio de limpieza del centro de especialidades de Mollavao, en la ciudad de Pontevedra, y de 24 centros de salud pertenecientes al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.
En esta área se encuentran también los centros de salud de Tenorio y Cerdedo, ambos en el municipio de Cerdedo-Cotobade, y el de Forcarei. En este caso, la limpieza tiene en cuenta el nivel de uso de cada centro, según su actividad y también se gún su horario. La superficie total a limpiar es aproximadamente de 27.900 metros cuadrados. Las empresas interesadas en este contrato disponen hasta el 21 de enero de 2026 para presentar sus ofertas.
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Davila 26/12/2025
- Localizan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero