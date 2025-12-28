Lalín supera este año los 2,36 millones de impresiones en sus páginas institucionales

Las principales páginas institucionales de Lalín en redes sociales cierran 2025 con un balance al alza y cerca de 2,36 millones de impresiones conjuntas. En concreto, la página principal del Concello contabilizó 1.140.502 visualizaciones, mientras que la de la Feira do Cocido alcanzó 773.824 y la dedicada a Turismo Lalín, 441.247.

El mayor salto del año se concentró en la cita gastrómica, donde el consumo audiovisual se multiplicó de forma notable coincidiendo con la difusión de contenidos vinculados a la fiesta, de interés turístico internacional. Registró 86.502 reproducciones de 3 segundos, lo que supone una subida del 8.422%, y 6.467 de 1 minuto, un 9.698% más. El dato confirma el tirón del formato vídeo en las campañas asociadas a las grandes citas del calendario local.

El reparto de visualizaciones refleja comportamientos distintos según el perfil de cada cuenta. En la página principal, el 63,3% del consumo procede de personas seguidoras, lo que apunta a una comunidad consolidada alrededor de la información municipal. En cambio, en Cocido y Turismo gana peso el público nuevo, con el 66,6% y el 42,3% de las visualizaciones, respectivamente, evidenciando su capacidad para ampliar alcance y reforzar la proyección turística.

Las publicaciones con foto, galerías y enlaces concentran la mayor parte del consumo, en torno al 30% en cada caso, mientras que los reels siguen creciendo, especialmente en la feria y en turismo.