Lalín supera este año los 2,36 millones de impresiones en sus páginas institucionales

REDACCIÓN

Lalín

Las principales páginas institucionales de Lalín en redes sociales cierran 2025 con un balance al alza y cerca de 2,36 millones de impresiones conjuntas. En concreto, la página principal del Concello contabilizó 1.140.502 visualizaciones, mientras que la de la Feira do Cocido alcanzó 773.824 y la dedicada a Turismo Lalín, 441.247.

El mayor salto del año se concentró en la cita gastrómica, donde el consumo audiovisual se multiplicó de forma notable coincidiendo con la difusión de contenidos vinculados a la fiesta, de interés turístico internacional. Registró 86.502 reproducciones de 3 segundos, lo que supone una subida del 8.422%, y 6.467 de 1 minuto, un 9.698% más. El dato confirma el tirón del formato vídeo en las campañas asociadas a las grandes citas del calendario local.

El reparto de visualizaciones refleja comportamientos distintos según el perfil de cada cuenta. En la página principal, el 63,3% del consumo procede de personas seguidoras, lo que apunta a una comunidad consolidada alrededor de la información municipal. En cambio, en Cocido y Turismo gana peso el público nuevo, con el 66,6% y el 42,3% de las visualizaciones, respectivamente, evidenciando su capacidad para ampliar alcance y reforzar la proyección turística.

Las publicaciones con foto, galerías y enlaces concentran la mayor parte del consumo, en torno al 30% en cada caso, mientras que los reels siguen creciendo, especialmente en la feria y en turismo.

