Lalín distribuye casi 70.000 euros en ayudas deportivas entre 22 clubes

El Concello de Lalín aprobó en la junta de gobierno local la concesión de sus subvenciones deportivas para el año 2026: son cerca de 70.000 euros y alcanzan a 22 entidades. La cuantía global se divide en dos bloques: deporte base, con un total de 59.999,51 euros, y otras subvenciones deportivas, con 9.999,84 euros.

En el apartado de deporte base, la mayor cuantía es para el Balonmán Lalín, con 19.737,07 euros, seguido de la Escola de Fútbol Lalín, que recibe 15.733,34 euros, y del Club Escola de Atletismo Deza, con 10.000,5€. A continuación figuran Rugbi Lalín, con 7.090,09 euros; Basketdeza, con 4.579,7€; Kung Tai, con 1.173,08; Escuela de Ajedrez Lalín, con 695,63; Asociación Club Deportivo Two Warrios, con 580,67; y el Club Montañismo A Peniza, con 409,4.

En el segundo bloque, el de otras subvenciones, el Club Deportivo Lalín percibe 3.570,11 euros. Le siguen GTR Galaico Trail Run, con 1.223,31€; Club Ciclista Extol MTB Team, con 1.188,08€; y Club Deportivo Roteiros Lalín, con 1.115,66. También figuran Club Ciclista Montes do Deza, con 665,48; Escudería Lalín Deza, con 645,9; Arcocelta, con 371,88; Móvete na Moto, con 308,07; Club Petanca Lalín, con 242,7; Vilatuxe Fútbol Club, con 205,51; Club Deportivo Veteranos Bermés, con 195,73; Club Veteranos Balompié Fogar de Breogán, con 195,73; y Club Sobre Rodas, con 71,63.

La concejala de Deportes, Noelia Seijas, enmarca estas ayudas en el apoyo municipal al deporte local, con especial atención al deporte de base, y las vincula al esfuerzo de mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con inversiones en los últimos años en colaboración con la Diputación de Pontevedra. Cifra en más de 600.000 euros las inversiones en sedes deportivas, como el pabellón municipal, el Arena o el estadio Manuel Anxo Cortizo, en los últimos tres años. Además, agradece el trabajo de clubes, directivas y familias por sostener la participación deportiva y los hábitos saludables en el municipio.