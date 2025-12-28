La fiesta pre fin de año de A Estrada reúne a 1.800 personas en la Fundación

La Fundación de Exposición e Congresos da Estrada acogió en la noche del día 25 una fiesta ‘Pre Fin de Ano’, que contó con una gran aceptación. Según los datos de la organización, se agotaron todas las entradas disponibles, reuniendo a 1.800 personas. Jorge Piñeiro, de la firma responsable Eventos Piñeiro SL, reconoció que el evento fue un éxito, aunque señaló que en próximas ediciones tendrán que pulir algunos detalles. Aunque esta cita en A Estrada no fue tan multitudinaria como las organizadas en otras localidades en estas fechas, sí que logró cumplir con el objetivo de llenar el aforo máximo permitido.

El DJ residente Marcos Kintana abrió la fiesta, seguido por la actuación de París de Noia y del DJ local Carlos López. A continuación actuó Dumore, con amplia trayectoria y conocido en toda Galicia, antes de poner la guinda con la intervención de Michenlo.