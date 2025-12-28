A Estrada pide un taller de empleo para realizar 24 mejoras en el rural

El Concello de A Estrada acaba de solicitar un Obradoiro de Emprego para favorecer la formación y la empleabilidad de un total de 20 personas. La administración municipal ya formalizó su petición ante la Xunta de Galicia, registrando un programa orientado al ámbito forestal y que tendría su centro de actuación en zonas verdes y espacios públicos municipales de las parroquias.

El alcalde, Gonzalo Louzao, explicó que este Obradoiro de Emprego lleva el nombre de A Estrada Emprega Foresta 2026. Dentro de él habría dos modalidades formativas, cada una con diez alumnos: la línea de aprovechamiento forestal y la de actividades auxiliares de conservación y mejora del monte.

Campo de la fiesta de A Saleta, en Loimil.

El regidor asumió que la iniciativa está completamente enfocada a realizar mejoras en el espacio rural, con un plan de acción centrado en las zonas verdes y franjas de protección de sistemas existentes en las parroquias, como centros de salud, colegios u otras dotaciones de carácter público.

«A aposta polo rural e a conservación de espazos públicos alíase aos obxectivos de favorecer a formación e o emprego para concretar a filosofía deste obradoiro», apuntó Louzao, quien resumió que el proyecto de obra que acompaña a esta iniciativa contempla un total de 24 actuaciones, distribuidas entre 19 parroquias.

En general, las acciones que se incluyen en el A Estrada Emprega Foresta tienen como denominador común la realización de desbroces manuales y mecanizados de parcelas; la tala de especies pirófitas e invasoras; poda de árboles y trabajos en altura; las repoblaciones con especies autóctonas y frondosas o la corrección hidrológica, así como la construcción y mantenimiento de infraestructuras forestales.

El alcalde explicó que, tras haber presentado este nuevo Obradoiro de Emprego, la Xunta tiene ahora un plazo de resolución de los proyectos de hasta tres meses. Indicó que el Concello de A Estrada incorporará al presupuesto municipal una partida de 60.000 euros para cubrir la parte que le correspondería del proyecto de obras. Si la resolución es favorable a los intereses municipales, los gastos salariales, tanto de los alumnos-trabajadores como del equipo docente, correrían a cargo de la administración autonómica.

Centro de salud de Souto de Vea. / Cedida.

Profundizando en el proyecto de obra, el jefe del ejecutivo local compartió la propuesta presentada por el Concello, que incluye intervenciones en diversos puntos del rural estradense, todas ellas en respuesta a peticiones formuladas por los vecinos.

En Codeseda, en la Carballeira da Sagrada, el taller complementaría una intervención municipal centrada en la creación de un vial de servicio para las viviendas de la zona. Se trabajará también en la conservación de muros, mejora vegetal, poda de robles, plantación de nuevos ejemplares, mejora de iluminación, y también se contempla la restauración del palco de la música.

También en la parroquia de Codeseda, en la zona del colegio, se construirá un cierre cinegético para evitar la entrada de animales y un huerto semillero de especies autóctonas tras retirar especies prohibidas. Cerca del centro de salud, también propiedad municipal, retirarán árboles de la cubierta y laterales del edificio.

En la parroquia de Oca, se desbrozará la zona del castro cercana al centro de salud, y se acondicionará el jardín delantero y se hará un marcaje del helipuerto. En el pabellón del colegio se quitarán las mimosas en la parte trasera.

Praza de Godoi en Vinseiro. / Cedida.

En el campo de la fiesta de Loimil se sacarán las tuyas y podarán los robles con riesgo de caída de ramas, y en la burga se hará una retirada de árboles de gran porte que amenazan la edificación. Por otro lado, en la Praza de Godoi, en Vinseiro, se pintará el lavadero y se realizará un mantenimiento de las zonas verdes.

En las parroquias de Cora, Santo Tomé de Ancorados y Moreira también se harán mejoras. En la primera, actuarán en el antiguo patio de la escuela, sustituyendo las tuyas por acebos. En la segunda se hará un desbroce manual y limpieza en la Fonte do Castro, y en la tercera se quitarán las tuyas que hay junto al campo de fútbol y se mejorará la iluminación.

El desbroce y la instalación de barandillas de madera se elaborará en la parcela del teleclub de Guimarei. Por su parte, en el campo de la fiesta de Lagartóns, se sustituirán las tuyas por especies autóctonas. En cuanto a Barbude, se desbrozará manualmente y se limpiará la Fonte de Trasmonte.

Zona verde de Moreira. / Cedida.

Los campos de la fiesta de Paradela y Couso también recibirán las actuaciones del Obradoiro de Emprego, con la retirada de especies invasoras y la plantación de autóctonas en el caso de Paradela, y con la retirada de tuyas y la tala de dos eucaliptos de gran porte en la parroquia de Couso.

En Arca, en su Carballeira da Ascensión, se procederá por su parte al desbroce y la poda de robles para su conservación, mientras que en San Xurxo de Vea, en la zona del centro de salud, se procederá a la retirada de arbolado en la franja de protección del edificio.

En el patio de la escuela de Toedo, se sacarán las tuyas de cierre, y en Santeles, en su campo de la fiesta, se realizará una actividad de poda y se colocarán nuevos bancos, ya que los anteriores se estropearon por culpa de las raíces. El campo de la fiesta de O Foxo, en la parroquia de Rubín, será el escenario donde los alumnos-trabajadores del taller sacarán las especies invasoras y plantarán otras autóctonas en el lugar. Por último, en la Carballeira Municipal de A Estrada, estos harán una labor de poda y mantenimiento de toda la zona verde.