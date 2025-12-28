A Estrada despide el 2025 entre el Yin y el Yang

Las calles de A Estrada vivirán en la tarde del último día del año un duelo de titanes entre dos propuestas lúdicas que arrastran a un gran número de personas. Se trata de un evidente choque de estilos. Por un lado está la San Silvestre, una actividad que cada año congrega a un mayor número de personas y que en este 2025 va camino de batir todos sus records de participación. Eso será si no merman asistencia las dos sesiones de «tardeo» organizadas este año por el Concello de A Estrada en la Zona dos Viños y en la calle Serafín Pazo, por donde debe pasar curiosamente la San Silvestre. Tocará elegir, o al menos repartir fuerzas entre ambas pistas, la de correr y la de baile.

La San Silvestre, que en este 2025 cumple su decimoquinta edición, cerrará en la jornada de hoy su inscripción y lo hace con el empuje de la previsión de buen tiempo en la tarde del miércoles. Ayer, ya había casi 700 inscritos en la página web de Emesports, de los cuales cerca de 600 eran para la carrera lúdica con la que cada año se completa un recorrido de una milla por las calles del casco urbano. Con todavía todo el día de hoy para apuntarse, desde el departamento de Deportes ya auguran a que se podría llegar a batir el récord de años anteriores. Cabe recordar que esta propuesta tiene también su complemento por la mañana, con la organización de la San Silveira en BTT. Esta también apunta a que, si el tiempo lo permite, se batirá el récord del 140 participantes del año pasado.

La San Silvestre arranca a las 17.00 horas. / Bernabé

La carrera por el casco urbano estradense discurrirá por su trazado habitual, saliendo desde la plaza del Concello por Serafín Pazo, Calvo Sotelo, las calles de Castelao e Iryda para acabar en el punto de partida. Se darán dos vueltas a este trazado. Al finalizar, se darán premios ante el consistorio al grupo más numeroso con el mismo disfraz y al mejor disfraz, además de sortearse regalos entre todos los participantes.

Mientras disfrutan del chocolate final para entrar en calor, a solo unos metros de allí estará ya resonando la música del DJ en la calle Serafín Pazo. La idea es que pongan música durante la carrera para animar a los corredores y subir el volumen en cuanto pase el último de ellos. La iniciativa de organizar un «tardeo» en el día de fin de año surgió en 2024 desde el Pub Sky, contando con una buena acogida. «El año pasado quedó claro que a la gente le gusta el tardeo. Es una idea que te permite irte temprano y levantarte bien al día siguiente», explica el DJ Carlos López. «En fin de año hubo gente pero en las fiestas de la Sidra y el Salmón fue tremendo. Este año va a ser todavía mejor», auguró el estradense.

Sin embargo, al contrario que en las dos grandes fiestas gastronómicas de A Estrada, el tardeo del fin de año coincide con una carrera por las calles del casco urbano. Eso obligará a retrasar el comienzo de la fiesta en la calle Serafín Pazo, pero no en la Zona dos Viños, donde está previsto que el DJ empiece su función a la misma hora que la San Silvestre. La idea es que la fiesta se prolongue hasta las 21.30 horas en ambas localizaciones.

El duelo está servido. ¿Tendrá más gente la saludable y consolidada San Silvestre o ganará la fiesta del tardeo? Habrá opiniones para todos los gustos, aunque no descarten un empate.