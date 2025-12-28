Esperas de 17 días en Lalín para poder ver al médico de cabecera

El BNG de Lalín denuncia la «situación insostible» que, asegura, están sufriendo los vecinos del municipio por la falta de personal médico en el Centro Integral de Saúde (CIS), con demoras que en algunos casos superan los 17 días para conseguir cita con el facultativo de cabecera, tanto presencial como telefónica. La formación alerta, asimismo, de retrasos para trámites aparentemente sencillos, como la renovación de recetas. En este caso, las esperas pueden superar los 16 días, lo que provoca que muchas personas, especialmente mayores o con enfermedades crónicas, «se vexan por esta vía sen medicación ou sen atención durante varios días».

El portavoz municipal del Bloque, Paco Vilariño, recuerda que en noviembre ya se había alcanzado «o nefasto récord» de más de diez días de espera para atención en medicina de familia, y advierte de que la situación se ha agravado al rebasar ahora «todas as cifras de garda inamaxinables». Atribuye este escenario al deterioro de la sanidad pública en Lalín por falta de planificación y acusa al PP de desatención. «Non é aceptable que unha persoa teña que agardar máis de dúas semanas para ser atendida polo seu médico ou médica de cabeceira ou para renovar unha simple receita, mentres o goberno galego continúa desviando recursos á sanidade privada”, afirma.

La aplicación solo permite reservar cita para mediados de enero. / Cedida

El CIS fue presentado como un proyecto de referencia, pero desde el BNG aducen que en la práctica arrastra carencias de personal, sobrecarga asistencial y falta de medios. Esta situación perjudica tanto a los profesionales como a las personas usuarias, que se ven obligadas a acudir a urgencias –al propio centro o a Santiago– por problemas que deberían resolverse en atención primaria.

Vilariño exige a la Consellería de Sanidade medidas urgentes para reforzar el servicio y garantizar una atención «digna e de calidade». También advierte al PP de que mantendrá la presión política: «Continuaremos coa loita que sempre encabezamos para que a nosa sanidade sexa pública e de calidade, xa que o que precisamos son servizos, non só un edificio novo que levan usando dende hai anos de xeito propagandístico por parte do goberno do PP de Lalín e da Xunta, mentres a atención á cidadanía mingua cada día sen que desde o goberno o eviten», declara. En la misma línea, añade que «a veciñanza merece unha sanidade pública de calidade, accesible e con medios suficientes» y remarca que «o que está a acontecer no CIS é un abandono intolerable e unha falta de respecto ás persoas usuarias e ás profesionais».