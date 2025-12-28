Uno de cada cuatro hogares de la zona está compuesto por miembros de 65 años o más

A la hora de estudiar el envejecimiento de una población hay que valorar factores como la proporción entre las personas mayores de 65 años y la de menores de 16, la esperanza de vida y el número de personas jubiladas que viven solas. El IGE acaba de difundir la Enquisa estrutural a fogares, cuyos datos de 2024 consolidan un año más ese envejecimiento en Deza y Tabeirós-Montes, pero también recortan distancias con las demás áreas de la provincia.

En la zona nororiental de Pontevedra, a la que pertenecen ambas comarcas, estaban registrados el año pasado 24.868 hogares, que son 1.157 menos que en 2014. En esos diez ejercicios también bajó la población en 7.359 personas, al pasar de 69.688 a 62. 329 personas. Sin embargo, tanto hace una década como ahora uno de cada cuatro de esos casi 24.900 hogares está compuesto solo por miembros de 65 años o más: en 2014 eran 6.436 casos, y en 2024 la cifra sube a los 6.744. También se mueven en torno al 25% del total los hogares que conforman los mayores de Pontevedra Sur (con 10.215 sobre un global de 41.965) o los de Pontevedra (con 11.262 respecto a 48.791). Pontevedra Sur está integrada por las comarcas de A Paradanta, O Baixo Miño y o Condado, y tiene características similares a las de Deza y Tabeirós: una emigración juvenil hacia zonas más industrializadas y con más servicios, amén de una estructura rural que explica que haya tantos hogares unipersonales.

Viviendas unipersonales

Los datos del IGE, en este sentido, señalan que el tipo de domicilio más común son los 8.751 que están integrados por dos personas. La cifra significa el 35,1% de los 24.868 totales, y ha subido en 287 en comparación a 2014. Les siguen los de cuatro integrantes, con 5.964 ejemplos ( el 23,9%), pero con un descenso de 904 en la última década. Hay 5.578 casas en las que solo vive una persona, y la cifra, además de ser el 22,4%, ha crecido en 565 viviendas desde 2014. Y aquí está el dato que demuestra ese envejecimiento y la necesidad de políticas contra la soledad de las personas mayores: la edad media de los hogares unipersonales en Deza y Tabeirós está en los 63 años. Hace diez años rebasaba los 70, así que en 2024 ha recortado distancias con las demás áreas: Pontevedra Sur pasa de 57 a 62 años, mientras Caldas-O Salnés baja de 66 a 63; O Morrazo, de 61 a 59; Pontevedra de 64 a 61 y Vigo sigue en los 60. Además, las casas y pisos de la zona en los que solo vive una persona ya superan a los 4.574 que tienen a más de 3 miembros.

Pero cuando hablamos de hogares unipersonales, no nos referirnos solo a los de personas de 65 años o más: hay otros tramos de edad en los que se decide vivir solo por soltería, por un divorcio o por tener una pareja con la que no se cohabita. Esta cuestión es importante, porque hay 12.180 viviendas en la zona en las que no reside ninguna persona mayor de 65 años, otras 7.004 en las que hay una que rebasa esa edad, y 5.684 en las que habitan dos o más.

Jornada intergeneracional organizada por la residencia de Vila de Cruces. / BERNABE/JAVIER LALIN

La Enquisa estrutural a fogares también analiza las familias por tipos: unipersonales, parejas con hijos o monoparentales, parejas sin hijos o de otro tipo. Pues bien, el perfil más habitual es el de una pareja con hijos o monoparental, con 9.228 ejemplos, secundada por los 6.572 hogares con parejas sin hijos, los 5.578 unipersonales ya mencionados y los 3.490 de otra categoría.

A nivel provincial la tendencia es similar: siguen predominando los hogares con hijos (154.153, pero por debajo de los 162.181 de 2014) y cogen fuelle los domicilios de solo un integrante (pasan de 67.788 a 78.486) y los de parejas sin hijos (de 78.896 a 89.351). Si nos atenemos a las matemáticas, el número medio de personas en el hogar oscila entre los 2,50 de Pontevedra Sur y los 2,6 de Caldas-O Salnés. La zona de Deza y Tabeirós-Montes muestra un 2,5. En 2014, el abanico provincial se movía entre el 2,68 de nuestras comarcas y el 2,8 de Caldas. En cualquier caso, esta media deja en evidencia el éxodo y el recorte de natalidad que padece el interior de Pontevedra y, por qué no decirlo, también toda la provincia de Ourense y las zonas de interior de la de Lugo.

La edad media del sustentador varía según el género

Decíamos que las personas que viven solas lo hacen por viudez (las mujeres somos más longevas), pero también porque deciden no casarse o porque afrontan un divorcio. En el caso de la gente joven, suele prolongar su estancia en la casa de sus padres por las dificultades para primero tener un trabajo y, cuando lo consigue, por las dificultades económicas para afrontar a solas el pago de un alquiler o de una hipoteca.

Por eso, la edad media del sustentador principal de la familia en Deza y Tabeirós-Montes es de 57,43 años, pero con matices: si la nómina que cubre buena parte de los gastos del hogar es la de un hombre, este tiene de media 54,2, años, mientras que si se trata de una mujer la edad sube a los 63,5. Esta diferencia según el género se da también en otras áreas de la provincia. En Vigo, por ejemplo, el promedio del principal sustentador es de 55,6 años en el caso de hombres y de 56,7 en el de mujeres y en Pontevedra la relación es de 56,4 y 60,2.Como curiosidad, la brecha de género en la zona nororiental fue todavía más profunda en 2014: la edad media del varón que sostenía los gastos de la vivienda estaba en los 54,8 años, mientras que si se trataba de una mujer, el promedio rebasaba ya los 64, es decir, diez años más.

¿Moradas con algún adolescente? 600 menos

Aunque el IGE estudia la variación de la población por tramos quinquenales de edad (de cinco en cinco años), también pueden establecerse intervalos según la etapa de la vida: de 0 a 14 años se incluyen la infancia y la adolescencia; de los 15 a los 29 se sitúa la juventud; de los 30 a los 64 hablamos de adultos productivos, y de 65 en adelante, de personas mayores. Pues bien, de las 62.329 personas que viven en hogares de Deza y Tabeirós-Montes, hay 6.185 de cero a 14 años. Son 574 menos que en 2014. Entre los 15 y los 29 se contabilizan 7.526 jóvenes, que también descienden, pero en 1.921. Los adultos productivos aportan la mayor cuantía, 29.973 personas, pero son también menos que hace una década, en concreto, 3.064. Por último, las personas de 65 años o más son 18.645, también 1.510 por debajo de la cifra de 2014.

El descenso más notable se da en la franja de 30 a 64 años, pero también alerta sobre esa pirámide de población cada vez más invertida por la caída de la natalidad: el área nororiental de la provincia contabiliza 4.330 hogares con algún menor de 16 años al cierre de 2024. Son 597 familias menos que en 2014. A escala provincial, la cifra pasó de los 91.855 a los 80.962.