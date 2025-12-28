Cruces celebra su San Silvestre solidaria hoy con 80 inscritos

La San Silvestre de Vila de Cruces se disputa este domingo, 28 de diciembre, con 80 inscritos, cifra que confirma su tirón. La prueba tendrá un marcado carácter solidario, ya que la recaudación se destinará a la Fundación Martín Álvarez Muelas, centrada en impulsar, junto a equipos médicos y científicos, la búsqueda de tratamientos para el cáncer infantil y, en particular, para el DIPG (Glioma Difuso Intrínseco de Tronco), un tumor cerebral muy agresivo y poco frecuente.

Se desarrollará por el casco urbano, con salida desde la Praza do Concello, y ofrecerá dos modalidades: caminata y carrera. La primera comenzará a las 11:15 horas con un recorrido de 3,8 kilómetros. Las carreras infantiles se disputarán a las 12:00, con distancias de 200 y 480 metros, y la absoluta, de 3,8 km, empezará a las 12:15.

La organización anima a acudir con disfraces para mantener el ambiente festivo. En la plaza habrá música y una carpa con chocolate con churros, gratuito para los corredores y a la venta para el público. Sortearán cestas entre los participantes.