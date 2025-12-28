Cruces celebra su San Silvestre solidaria hoy con 80 inscritos
REDACCIÓN
La San Silvestre de Vila de Cruces se disputa este domingo, 28 de diciembre, con 80 inscritos, cifra que confirma su tirón. La prueba tendrá un marcado carácter solidario, ya que la recaudación se destinará a la Fundación Martín Álvarez Muelas, centrada en impulsar, junto a equipos médicos y científicos, la búsqueda de tratamientos para el cáncer infantil y, en particular, para el DIPG (Glioma Difuso Intrínseco de Tronco), un tumor cerebral muy agresivo y poco frecuente.
Se desarrollará por el casco urbano, con salida desde la Praza do Concello, y ofrecerá dos modalidades: caminata y carrera. La primera comenzará a las 11:15 horas con un recorrido de 3,8 kilómetros. Las carreras infantiles se disputarán a las 12:00, con distancias de 200 y 480 metros, y la absoluta, de 3,8 km, empezará a las 12:15.
La organización anima a acudir con disfraces para mantener el ambiente festivo. En la plaza habrá música y una carpa con chocolate con churros, gratuito para los corredores y a la venta para el público. Sortearán cestas entre los participantes.
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Davila 26/12/2025
- Localizan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero