Cruces busca niños para la Cabalgata de Reyes

Vila de Cruces abre mañana, el martes y el 2 de enero el plazo de inscripción (de 8.00 a 14.00 horas) para los niños y las niñas que quieran participar como pastores en la Cabalgata de Reyes del día 5. Los interesados deben preguntar por Mónica Asorey, indicando su nombre, apellidos y edad. Pueden recoger el traje los días mencionados, de 8.00 a 14.30 horas.