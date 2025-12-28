Cruces busca niños para la Cabalgata de Reyes
Vila de Cruces abre mañana, el martes y el 2 de enero el plazo de inscripción (de 8.00 a 14.00 horas) para los niños y las niñas que quieran participar como pastores en la Cabalgata de Reyes del día 5. Los interesados deben preguntar por Mónica Asorey, indicando su nombre, apellidos y edad. Pueden recoger el traje los días mencionados, de 8.00 a 14.30 horas.
