Colisión sin heridos junto a la estación de servicio Fervi

La N-525 registró la mañana de este domingo un accidente de tráfico sin daños personales. El incidente tuvo lugar pasadas las 12.30 horas, al producirse una colisión por alcance al pie de la estación de servicio Fervi-Repsol.

A la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local, así como de Emerxencias Lalín y una ambulancia.