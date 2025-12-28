Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela Naval de MarínPIB GaliciaTren CeltaKamikazes en GaliciaAdopción animalesCelta
instagramlinkedin

Cita anual dos amigos de Maril

A xuntanza congrega a 33 persoas na Casa Grande de Fuentemayor na súa 43ª edición

Os asistentes posan xuntos diante da Casa Grande de Fuentemayor. O profesor Manuel Mosquera foi o encargado de propoñer o brinde. | Manolo Seixas

Os asistentes posan xuntos diante da Casa Grande de Fuentemayor. O profesor Manuel Mosquera foi o encargado de propoñer o brinde. | Manolo Seixas

Daniel González Alén

Silleda

Convocados por José Maril, amigos e colaboradores das primeiras edicións da Feira Exposición Semana Verde de Galicia, da que este fora presidente e un dos fundadores, xuntáronse o pasado venres, na 43ª edición do seu tradicional xantar de fin de ano. Nesta ocasión foron 33 os asistentes, xente da empresa, o comercio e da cultura, os maís deles de Silleda, Lalín, A Estrada, Chantada e Santiago de Compostela, que deron conta dun típico cocido, coma nas 43 edicións anteriores desta xuntanza, na Casa Grande Fuentemayor.

Cita anual dos amigos de Maril

Cita anual dos amigos de Maril

A quenda de propoñer un brinde correspondeulle este ano ao profesor e escritor silledense Manuel Mosquera, que tivo unhas palabras de agradecemento para o anfitrión, para lembrar os comezos do certame internacional que se celebra en Silleda dende 1978, no que moitos dos presentes colaboraron e un recordo emocionado, para os que xa non están.

O fotoxornalista Manolo Seixas, foi o encargado de facer os retratos que dan fe e gardarán lembranza desta tradicional xuntanza anual, que comezou no ano 1982 e só deixou de celebrase un ano por mor da pandemia do covid e que volverá repetirse por estas datas do Nadal, co mesmo menú, e oxalá que cos mesmos protagonistas e algúns máis que desta non puideron, nesta señorial casa rural da parroquia de Cortegada, do municipio de Silleda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents