Cita anual dos amigos de Maril
A xuntanza congrega a 33 persoas na Casa Grande de Fuentemayor na súa 43ª edición
Convocados por José Maril, amigos e colaboradores das primeiras edicións da Feira Exposición Semana Verde de Galicia, da que este fora presidente e un dos fundadores, xuntáronse o pasado venres, na 43ª edición do seu tradicional xantar de fin de ano. Nesta ocasión foron 33 os asistentes, xente da empresa, o comercio e da cultura, os maís deles de Silleda, Lalín, A Estrada, Chantada e Santiago de Compostela, que deron conta dun típico cocido, coma nas 43 edicións anteriores desta xuntanza, na Casa Grande Fuentemayor.
A quenda de propoñer un brinde correspondeulle este ano ao profesor e escritor silledense Manuel Mosquera, que tivo unhas palabras de agradecemento para o anfitrión, para lembrar os comezos do certame internacional que se celebra en Silleda dende 1978, no que moitos dos presentes colaboraron e un recordo emocionado, para os que xa non están.
O fotoxornalista Manolo Seixas, foi o encargado de facer os retratos que dan fe e gardarán lembranza desta tradicional xuntanza anual, que comezou no ano 1982 e só deixou de celebrase un ano por mor da pandemia do covid e que volverá repetirse por estas datas do Nadal, co mesmo menú, e oxalá que cos mesmos protagonistas e algúns máis que desta non puideron, nesta señorial casa rural da parroquia de Cortegada, do municipio de Silleda.
