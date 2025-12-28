Charla en Agolada sobre el impacto de la industria de biometano
REDACCIÓN
El auditorio Manuel Costa Casares acogió ayer una charla organizada por la plataforma Stop Biometano Agolada en torno a los efectos ambientales y socioeconómicos que puede acarrear la instalación de una planta de biometano. Esta industria tendría una incidencia especial en las parroquias de Berredo, Eidián, Artoño y Borraxeiros.
En una mesa redonda moderada por la periodista Laura Moure, intervinieron el ingeniero agrónomo Xoán CXastro; el químico Daniel Vispo; la presidenta de Galicia Atlántica e Verde, Nery Díaz; Xosé Mariño, de Berce do Ulla, la ganadera Diana Fernández, de As Somozas, y una vecina afectada por la planta de La Galera, en Tarragona, Ariadna Sanjuán. La plataforma inició además una campaña de recogida de firmas en change.org.
