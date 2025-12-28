Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela Naval de MarínPIB GaliciaTren CeltaKamikazes en GaliciaAdopción animalesCelta
instagramlinkedin

Charla en Agolada sobre el impacto de la industria de biometano

La charla tuvo lugar por la tarde en el Auditorio Municipal Manuel Costa Casares.

La charla tuvo lugar por la tarde en el Auditorio Municipal Manuel Costa Casares.

REDACCIÓN

Agolada

El auditorio Manuel Costa Casares acogió ayer una charla organizada por la plataforma Stop Biometano Agolada en torno a los efectos ambientales y socioeconómicos que puede acarrear la instalación de una planta de biometano. Esta industria tendría una incidencia especial en las parroquias de Berredo, Eidián, Artoño y Borraxeiros.

En una mesa redonda moderada por la periodista Laura Moure, intervinieron el ingeniero agrónomo Xoán CXastro; el químico Daniel Vispo; la presidenta de Galicia Atlántica e Verde, Nery Díaz; Xosé Mariño, de Berce do Ulla, la ganadera Diana Fernández, de As Somozas, y una vecina afectada por la planta de La Galera, en Tarragona, Ariadna Sanjuán. La plataforma inició además una campaña de recogida de firmas en change.org.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents