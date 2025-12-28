Arde la chimenea de una vivienda en A Xesta

A última hora de la tarde del sábado el 112 movilizó a efectivos de Emerxencias de Lalín, así como a agentes de la Guardia Civil y Policía Local, tras la alerta del incendio de una chimenea en una vivienda de la parroquia lalinense de A Xesta, junto al campo de la fiesta. A la zona se desplazaron también los Bombeiros de Deza. Las llamas no se extendieron al resto del inmueble-