Arde la chimenea de una vivienda en A Xesta

El 112 movilizó a Emerxencias de Lalín, Bomberos, Guardia Civil y Policía Local

El camión de Emerxencias Lalín, en la zona del incidente. / Emerxencias Lalín

R.D.

A última hora de la tarde del sábado el 112 movilizó a efectivos de Emerxencias de Lalín, así como a agentes de la Guardia Civil y Policía Local, tras la alerta del incendio de una chimenea en una vivienda de la parroquia lalinense de A Xesta, junto al campo de la fiesta. A la zona se desplazaron también los Bombeiros de Deza. Las llamas no se extendieron al resto del inmueble-

