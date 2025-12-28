A Ruta do Románico en Silleda: Santiago de Breixa
Aínda que alterada por reformas, o seu impacto resulta marabilloso: preséntasenos coma unha igrexa típica do barroco rural, impresión amplamente sobrepasada cando accedemos ao interior
Ángel Utrera Baza
Hai uns días puiden ler no FARO DE VIGO a posta en marcha dun proxecto dentro do plano da ruta do románico polo Concello de Silleda. As igrexas de Santiago de Breixa e San Pedro de Ansemil ían permanecer abertas ao publico grazas á colaboración de persoas voluntarias que xenerosamente ían poñer o seu tempo libre a disposición de nós todos, sábados e domingos durante unhas horas. Sen demora, o seguinte sábado, chovendo a caldeiros, para alá marchamos a miña muller e máis eu, coa mala pata de que non nos decatamos do panel de información á veciñanza onde figuraba o teléfono de contacto para avisar para que abriran a igrexa, polo que fixemos a viaxe dende Agolada de balde. Outro cantar xa foi o domingo seguinte, onde Ana nos recibiu coas portas abertas e luces prendidas para que puideramos desfrutar desta fermosura do románico; aínda que bastante alterada por reformas sucesivas, o seu impacto resulta marabilloso para os visitantes que, coma min, somos uns entregados á arte románica.
Baixo a advocación de Santiago, preséntasenos sen pretensións e, aparentemente, coma unha igrexa típica do barroco rural, dunha nave soa e a ábsida rectangular este templo de Breixa. Mais esta primeira impresión queda amplamente sobrepasada cando accedemos ao interior, no que xa de entrada sorprenden gratamente os restos da arte románica en forma de dous arcos no presbiterio con ventá en arco de medio punto con dobre arquivolta.
Construción e reformas
Relata o investigador Daniel García Coego, no seu blog de historia e arte Medium, a existencia no libro de fábrica que se custodia no Arquivo Central Parroquial da Diócese de Lugo de certa información de relevancia sobre a orixe da igrexa nunha pequena nota sen firma, aínda que posiblemente da autoría do seu párroco, que o fora entre os séculos XIX e XX, José Nieves y Angueira, no que se fai resumo de varios feitos que afectaron ao templo dunha forma decisiva, como foron a construción do seu campanario no ano 1727 e o remate da actual fachada no 1790, así como a abertura da porta travesa da parede norte con lintel adornado con motivos vexetais do ano 1806, en tanto que anos máis tarde, 1835, se remata coa construción do baldoado actual e o tragaluz da porta principal. Todas estas reformas, xunto con algunha outra anterior, alteran definitivamente a fábrica románica orixinal do templo.
Tal e como consta na documentación que se custodia no referido arquivo de Lugo, as primeiras referencias a Breixa datan do ano 946 e pódese ler que un tal Aldias, posiblemente frei do mosteiro de Carboeiro, segundo se desprende doutros documentos, fai dación ao dito cenobio, de dúas quintas partes da igrexa de Santiago de Verasia, entre outros moitos bens que se describen no mesmo documento, o que da fe da existencia de Santiago de Breixa xa no século X, aínda que para expertos e estudosos do románico os seus capiteis sexan produto dunha fábrica posterior, posiblemente dous séculos máis tarde.
Almanzor e Os Irmandiños
Recordemos, como García Coego no seu artigo, que no ano 997 teñen lugar as razzias de Almanzor, que chega ata as portas do Burgo de Compostela, o que posiblemente afectou tanto ao mosteiro de San Lorenzo de Carboeiro, como á propia Breixa, que puido resultar danada en parte, velaí a razón da primeira das reformas que ía soportar o templo, e a orixe dos seus capiteis.
Durante case tres séculos non volve haber información documental sobre a historia de Santiago de Breixa, ata que a finais do XV e principios do XVI, posiblemente, sofre os danos das revoltas dos Irmandiños, que derruban as fortalezas de Cira e Benquerencia, así como o Castelo de Férveda; tempos convulsos que rematarán coa intervención dos Reis Católicos, e a advocación de Breixa ao Bispado de Compostela.
A partir daquí o máis destacable son as iconografías dos seus capiteis, orixinais do s. XII, e produto dalgunha das reformas que o primitivo templo sufre entre o X e o XII, capiteis nos que se nos presenta unha impresionante mostra de centauros, arpías, sereas, peixes, grifos, cabezas de león, lobo, aves, serpes e outra serie de animais mitolóxicos que falan de pecado e protección contra o maligno. A porta principal de acceso, reconstruída ao estilo de moitas das igrexas da época na comarca, non da pista de ningún tipo do que alberga no seu interior, ao perder a orixinal e característica planta románica.
No presbiterio, onde atopamos o altar, é onde imos descubrir toda unha serie de ensinos reflectidos ao bestiario mitolóxico da época orixinal, todos eles coa súa carga de pecado, e posiblemente habería que buscar a súa razón de ser na obra de Alfonso X O Sabio, segundo publicacións dos entendidos no tema, que apuntan a un epígrafe gravado no capitel da cabeceira, no que se cita ao Helicón Oriol, rei das aves, inscrición que aparece nunha ala do paxaro: falconorio, ao tempo que noutros capiteis se representan sereas, saxitarios e arpias.
Malia á súa situación, moi próxima a Santiago de Compostela e de estar abdicada ao Apóstolo Santiago, non ten influenza desta, en tanto San Lourenzo de Carboeiro ten similitudes moi claras respecto á obra do Mestre Mateo. Deste xeito, non atopamos na de Santiago de Breixa nada que nos faga pensar na catedral compostelá, e iso a pesar de distar escasamente un puñado de quilómetros unha da outra, o que aínda sorprende máis.
A este respecto, transcribimos este novo apuntamento sobre a historia de Santiago de Breixa, do blog ‘Galicia pueblo a pueblo’, de Alberto García Roldán: «La mejor descripción del templo que he leído, es la de Isidro Bango Torviso, Catedrático de Historia Antigua y Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. En este libro, el autor expresa dos opiniones sobre los orígenes de la iconografía de Santiago de Breixa. La primera de Manuel Chamoso Lamas, en su libro Galicia Románica (Ediciones Encuentro, año 1979). Chamoso Lamas ‘considera los temas iconográficos extraños a todo el arte de Galicia, y posteriores al maestro Mateo, y los relaciona con obras del Rosellón de finales del siglo XII’. La explicación, del movimiento de maestros canteros, constructores y escultores desde Francia hasta Zamora y Galicia, está en Raimundo de Borgoña, yerno de Alfonso VI, Rey de León y Castilla entre 1065 y 1109, que casó a sus dos hijas con condes borgoñones. Este rey promovió enormemente las relaciones de Castilla y León con los reinos franceses y con la orden monástica del Cluny, apoyada por Calixto II. La segunda, recogiendo ideas expresadas por Manuel Gómez Moreno, enlaza esta iglesia con la de San Claudio de Olivares en Zamora . Y efectivamente, tienen muchas similitudes, pero solo en el interior. De acuerdo con esto, Bango Torviso se cuestiona si en esta iglesia no se dará un influjo más de lo gallego en lo zamorano».
Os capiteis
Sen lugar a dúbidas, o máis sorprendente e interesante da fábrica da igrexa de Breixa atopámolo cando observamos os seus capiteis, como xa quedou comentado anteriormente. Especialistas na materia coinciden en que a construción de Santiago de Breixa pode datarse no derradeiro terzo do século X, e os seus capiteis quizais entre os anos 1165 e 1200, ao mesmo tempo que se inicia a construción do mosteiro de Carboeiro (1171), polo que puideron coincidir no mesmo espazo temporal.
O primeiro deles, empezando polo lateral esquerdo de cara ao altar, preséntanos un león con cola floreada e ave, sen dúbida aguia coas ás abertas, coas garras esculpidas na parte inferior do colarino do capitel. No seguinte, móstransenos dúas sereas, cabeza de muller e cola de peixe, sostendo na man un peixe perfectamente esculpido. Baixo as volutas do ángulo sobre o peixe, podemos ler: ‘SER...ENA’, esculpido na pedra.
Outro dos capiteis ao que diriximos a nosa atención representa unha parella dun animal mitolóxico, o grifo, adosados dando a sensación de que se tratara dun capitel dobre. Malia estar moi erosionados polo paso do tempo, presentan claramente as características dos mencionados grifos: cola, garras, pico. Finalmente, atopamos outro capitel decorado con motivos florais e xeométricos rematados en bola, sobre a que se distingue a cabeza dun león.
En total, o templo conta con catorce capiteis, dous nas columnas do arco triunfal, dous nas que soportan o terceiro arco, oito nos soportes dos arcos e dous nas columnas da ventá que se abre en arco de medio punto con dobre arquivolta, no testeiro da ábsida.
Figuras mitolóxicas
As figuras dos capiteis merecen, sen dúbida algunha, unha detallada observación e recorremos de novo os expertos no románico, para a explicación do seu significado. Trátase dunha mesturanza de animais, vexetais e homes, entre os que destacan o centauro, metade animal, cabalo, metade home, figura mitolóxica asociada á brutalidade e a luxuria do home. Aquí o canteiro represéntao cun arco na man, tal e como aparece no Zodíaco a figura de Saxitario.
Outra figura cargada de simbolismo e misterio é a arpía, animal luxurioso, con cabeza de muller e corpo de ave e cola de réptil, asociada ao pecado de avaricia. As sereas, mulleres con corpo de pez, seres sedutores que, coa súa voz e cantos, atrapan e levan a destrución aos incautos que as escoitan, tal e como aparece na ‘Odisea’ de Homero, nas viaxes de Ulises.
O grifo, animal terrorífico gardián dos tesouros e asociado ao pecado de avaricia, dotado dun inmenso poder de destrución, mencionado nos escritos da Biblia, e representado sempre con corpo de aguia, e cabeza de león.
No exterior da igrexa, onde se levanta un antigo cemiterio, atopamos no adro mesmo un cruceiro de cruz latina simple rectangular, con pousadoiro de pequeno tamaño, e outro igualmente de cruz apoiado sobre un penedo rochoso no fondo da aldea.
En definitiva, Santiago de Breixa é, dende logo, toda unha xoia digna de coñecer, polo que resulta máis que recomendable a súa visita agora que o templo mantén abertas as súas portas aos curiosos.
