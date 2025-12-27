Torneo solidario y gala deportiva en Rodeiro

Rodeiro vive hoy una tarde dedicada al deporte y a la solidaridad. El trofeo solidario Paco Proas enfrenta a Veterans Pref. Faro y Cogal Rodeiro CF en A Raña a las 18:00 horas. Dos más tarde, el pabellón será el escenario de la segunda edición de la Gala do Deporte, con premios y demostraciones.