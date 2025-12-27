Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RacismoEl tiempo en GaliciaAcoso escolarVivienda en VigoNavidad solidariaBono transporte
instagramlinkedin

«Showcooking» infantil en la Sala Abanca

La Sala Abanca de A Estrada acoge hoy, a partir de las 12.00 horas durante la mañana, y a las 18.00 horas durante la tarde, dos sesiones de un showcooking pensado enfocado hacia los más pequeños. Este evento está enmarcado dentro de la programación navideña del Concello, y requiere de inscripción previa para poder participar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents