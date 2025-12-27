«Showcooking» infantil en la Sala Abanca

La Sala Abanca de A Estrada acoge hoy, a partir de las 12.00 horas durante la mañana, y a las 18.00 horas durante la tarde, dos sesiones de un showcooking pensado enfocado hacia los más pequeños. Este evento está enmarcado dentro de la programación navideña del Concello, y requiere de inscripción previa para poder participar.