No es la primera que Melania Rodríguez participa en una actividad del club Ximnasia A Estrada pero sí la primera desde que el pasado mes de noviembre se vistió de oro en el Campeonato del Mundo de trampolín. La gimnasta pontevedresa fue la gran invitada en el clinic organizado ayer en las instalaciones de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada en el que participaron una veintena de deportistas de la entidad. De esta manera pudieron realizar una clase magistral de habilidades gimnásticas en la que contarán con las enseñanzas y consejos de una mujer que acaparó todos los elogios tras convertirse en Campeona del Mundo de Gimnasia de Trampolín.

Una profesora de oro / Cedida

Según recordó la entrenadora y responsable del Ximnasia A Estrada, Sofía Mosteiro, mantienen una gran relación con el club Ximnasia Pontevedra y también con la campeona del mundo, una referencia para sus jóvenes discípulos. En las instalaciones que tienen habilitadas en la Fundación, Melania Rodríguez les dio consejos para sus próximas competiciones, mostrando de nuevo su carácter cercano.

Sofía Mosteiro también participó como entrenadora en este curso para explicar a los participantes pautas sobre trabajo de control postural y esquema corporal. Melania Rodríguez, junto a al entrenador Adrián Soliño, se encargaron de trabajar en las habilidades.