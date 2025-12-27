Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RacismoEl tiempo en GaliciaAcoso escolarVivienda en VigoNavidad solidariaBono transporte
instagramlinkedin

Premio especial de ESO para un alumno del IES Avelina Valladares

REDACCIÓN

A Estrada

La Xunta de Galicia distinguió ayer a 20 estudiantes con los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria al rendimiento académico correspondientes al curso 2024/25, entre los que se encuentra un alumno del IES Avelina Valladares de A Estrada. Se trata de un reconocimiento especial a una serie de alumnos con una fuerte capacidad de superación frente a dificultades tanto de carácter personal como educativo o de su entorno.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional premia de esta manera a una veintena de jóvenes con trayectorias ejemplares a lo largo de esta etapa formativa en favor de la igualdad de oportunidades. Las candidaturas fueron propuestas por los docentes de los centros atendiendo al esfuerzo continuado y a la capacidad de superación demostrada a lo largo de la ESO. Este premio viene acompañado de una beca de 1.000 euros; las personas distinguidas recibirán también un diploma acreditativo y la concesión quedará reflejada en su expediente académico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents