Premio especial de ESO para un alumno del IES Avelina Valladares

La Xunta de Galicia distinguió ayer a 20 estudiantes con los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria al rendimiento académico correspondientes al curso 2024/25, entre los que se encuentra un alumno del IES Avelina Valladares de A Estrada. Se trata de un reconocimiento especial a una serie de alumnos con una fuerte capacidad de superación frente a dificultades tanto de carácter personal como educativo o de su entorno.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional premia de esta manera a una veintena de jóvenes con trayectorias ejemplares a lo largo de esta etapa formativa en favor de la igualdad de oportunidades. Las candidaturas fueron propuestas por los docentes de los centros atendiendo al esfuerzo continuado y a la capacidad de superación demostrada a lo largo de la ESO. Este premio viene acompañado de una beca de 1.000 euros; las personas distinguidas recibirán también un diploma acreditativo y la concesión quedará reflejada en su expediente académico.