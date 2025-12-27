El PIB de Deza y Tabeirós-Montes sigue al alza desde la crisis y rebasa los 1.629 millones de euros

El Producto Interior Bruto, el PIB, mide la evolución de la economía de un territorio, poniendo un valor monetario a todos los bienes y servicios que llegan al consumidor final. Este índice se mide o bien cada trimestre o bien cada año. Este viernes el IGE dio a conocer el Producto Interno Bruto en 2023 de los concellos y comarcas gallegas. En el caso de Deza y Tabeirós, alcanza los 1.629.011.000 euros. Estos más de 1.629 millones de euros se desglosan entre los 1.132,7 de los seis concellos dezanos y los 496,28 de A Estrada y Tabeirós-Montes.

Desde 2020 y salvo caídas en 2021 en Agolada y Rodeiro, y en 2022 en Vila de Cruces, el PIB de los municipios continúa creciendo. La cabecera de Deza, Lalín, supone casi la tercera parte de esos 1.629 millones, con 531,5. En 2020 estaba en los 382,3 millones. Le sigue Silleda, pero a bastante distancia, con 259,8 millones (187,2 en la pandemia) y Rodeiro, con 127, 4 (96). Vila de Cruces está en la parte baja de la lista dezana, con 114 millones de PIB (85,7), seguida por Agolada, con 50,7 (39,3) y por Dozón, con 49 (31,5).

A Estrada aporta al PIB 411,6 millones, con una clara mejoría desde los 297,9 de 2020, y Forcarei se queda en los 84, 6 (64,7). ¿Por qué esta progresiva mejoría desde la crisis sanitaria? Porque tras la caída que trajo consigo el confinamiento, la inversión pública y la privada permitieron una recuperación del consumo, del turismo (que ya no se centra solo en la etapa estival) y también de parte de la industria. Ayudó, también, la mejora de los salarios y la bajada de los tipos de interés.

Si analizamos los datos por habitante, es obvio que a menor población tendremos cifras más altas. Por eso, Rodeiro encabeza la categoría con un PIB por habitante de 55.952 euros (en 2020 estaba en los 29.855), mientras Dozón contabiliza 44.635 (26.284). El resto de municipios ya ni llega a los 30.000 euros: Silleda registra 29.504 ( tenía 20.500 el año de la pandemia); Forcarei, 26.646 (18.020), con Lalín muy de cerca, al contabilizar 26.243 (17.924). A Estrada, con un PIB por habitante de 20.469 euros (también por encima de los 14.758 de 2020), queda superada por los 22.502 de Cruces (con 15.663 euros en 2020), y Agolada, con 21.705 (14.573).

En la parte baja de la lista

Pese a esta recuperación, Deza y Tabeirós no pueden competir con otras comarcas de la provincia que tienen en el turismo o en la industria automovilística su principal pilar. Vigo muestra un PIB de casi 13.580 millones de euros, 8 veces más que Deza y Tabeirós juntas. Pontevedra ocupa el segundo puesto, con 3.341 millones, y O Salnés, el tercero, con 2.439. Los 1.132 del área dezana la ubican en el quinto puesto, y los más de 496 de Tabeirós-Montes en el noveno, superando solo los 221,8 millones de A Paradanta.

Agroganadería y mueble

El informe del IGE permite consultar los «sectores de especialización productiva», es decir, las áreas de producción en las que un determinado territorio destaca sobre los demás. Y si Vigo sustenta su economía en la industria vinculada al automóvil y O Salnés en el turismo, para Deza en 2020 y en 2023 su sector de especialización productiva es la agroganadería, del mismo modo que la madera, el papel y el mueble juegan un papel clave en Tabeirós-Montes.En Deza, la agricultura y la ganadería suponían en 2020 un peso de 22,1 millones de euros en el PIB, y al remate de 2023 están en los 24,9.

Las cifras son más modestas para la madera en Tabeirós-Terra de Montes, pero también suben: pasan de los 4,35 millones a los 5,76. Por último, la estadística analiza el Valor Añadido Bruto, que calcula ese precio de un producto o servicio pero restándole los gastos y nóminas que generaron para materializarlo. En los concellos con más de 5.000 habitantes, este valor añadido bruto del sector servicios tiene un peso del 59,7% en el PIB de A Estrada, que en el caso de Lalín desciende al 47,9, un porcentaje similar al 44,3% de Silleda y al 43,6% de Cruces. Como curiosidad, los impuestos netos sobre los productos suponen el 10% del PIB de A Estrada, el 8,4 del de Lalín, el 8,1 del de Silleda y el 9,2 del de Cruces.