Nuevo pleno en Cruces por las obras en 3 calles

Vila de Cruces celebró ayer un pleno extraordinario tras detectar un error técnico en el proyecto de humanización de las calles Neira Vilas, Travesía Vázquez y Sergio Iglesias. La licitación asciende a 754.000 euros, 3.000 por encima de los que recogía el proyecto. La oposición se abstuvo, en un pleno que costó 1.000 euros en asistencias a los ediles.

