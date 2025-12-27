La nieve tiñe de blanco aldeas a solo 500 metros de altitud

Distintos enclaves de Deza y Tabeirós-Montes amanecieron ayer cubiertos por una capa de nieve que en cumbres como Monte do Faro y O Carrio, se mantuvo hasta bien entrada la jornada. La cuota de nieve cayó ayer a los 500 metros de altitud sobre el nivel del mar, con temperaturas mínimas que en Lalín se quedaron en un grado bajo cero. Desde concellos vecinos como el de Silleda, el gobierno local instaba a la prudencia a la hora de conducir en puntos como el Alto do Candán, al que acudió la Policía Local tras tener constancia de una salida de vía.