Música y deporte, protagonistas en Silleda estos días

Silleda vuelve a vivir un sábado marcado por el deporte y la música dentro de la programación navideña municipal. La presente jornada reúne dos torneos solidarios de fútbol, el concierto de la Banda Municipal de Música y, ya de madrugada, la fiesta Pre Fin de Año.

La actividad arranca en el campo de A Gandareira, donde la SD Bandeira organiza a las 12.00 horas un encuentro entre sus equipos sénior y veterano, con recogida de alimentos. Por la tarde, a las 16 horas, el pabellón César G. Fares acogerá otro clásico navideño: el torneo solidario de fútbol biberón impulsado por la Escola de Fútbol de Silleda, con participación del equipo anfitrión, la SD Bandeira, las escuelas de Arzúa y la SD Cruces. La recaudación será para Aupa Deza.

Uno de los platos fuertes del día llegará a las 19.30 horas en el pabellón 1 de la Semana Verde con el concierto de la Banda de Música Municipal de Silleda. El evento celebra su 25º aniversario con un homenaje a Nino Bravo en el que participará el cantante, músico y compositor Serafín Zubiri.

La programación se completará con la fiesta Pre Fin de Año en la plaza Juan Salgueiro, organizada por Xuventude Silleda en colaboración con el Concello. Arranca a las 23.00 horas con las actuaciones de la Charanga BB+, el grupo Supermirafiori y un DJ sorpresa.

Próxima semana

Aplazado el taller de iniciación a DJ previsto para el domingo, las actividades se retomarán el lunes 29. Ese día, a las 13.00 horas, tendrá lugar delante del concello la sesión Tuba Christmas, con alumnado de la Emusi y miembros de la banda interpretando algunos clásicos navideños. A las 19.00, el Centro Social dos Maiores acogerá el Ensayo de Fin de Año, con pinchos, uvas, cotillón y baile amenizado por Suso de Melide; se prevé que participe más de un centenar de personas.

El martes 30 será el turno de la infancia con la fiesta de fin de año en el pabellón municipal de Silleda, desde las 17.00, con hinchables y otras propuestas lúdicas.

El miércoles 31, la tradicional carrera de San Silvestre llenará de ambiente deportivo las calles de la villa en una cita organizada por el Concello y el club Trasdeza Trail Run, que volverá a combinar deporte y despedida del año en la plaza Siñor Afranio. Una fiesta de Nochevieja en la plaza Juan Salgueiro, con sesión de DJ Marcos Kintana, dará la bienvenida a 2026 a partir de la 1.00 del 1 de enero.

La agenda continuará en el nuevo año con una propuesta para todos los públicos: el viernes 2 de enero, a las 18.00, se celebrará una sesión de cine en familia en el salón parroquial, con la proyección de la película Amigos imaginarios.