Lalín intenta reactivar el club hípico de Mouriscade mediante un alquiler

El Concello de Lalín mantiene abierto hasta el 2 de enero el plazo para que los colectivos o empresas interesadas presenten sus ofertas al alquiler del club hípico Juan Oliveira, en Mouriscade. Estas instalaciones permanecen cerradas desde marzo de 2024, hace casi dos años, y pasaron a ser de titularidad municipal en agosto de ese mismo ejercicio. La Diputación traspasó al Concello un paquete de inmuebles en desuso en el que también figuraban el antiguo laboratorio, la casona y edificios auxiliares, amén del albergue y la sede que ocupa Aspadeza. Son, en conjunto, más de 116.000 metros cuadrados de superficie.

El club de hípica se alquilará por un presupuesto base de 13.445 euros. Cuenta con una nave principal y otra de entrenamientos, así como una pista exterior también para adiestramiento y monta. El resto del equipamiento lo componen 37 cuadras para animales (de las que 22 de ellas, exteriores), una oficina, zona de vestuarios y almacén.

Con este alquiler, Lalín da un paso en la puesta en valor del Espazo Mouriscade, del que forman parte precisamente los inmuebles que recibió de la administración provincial. El documento para dicha puesta en valor fue redactado ya en marzo de 2021 y tiene como metas la ampliación de las instalaciones del área recreativa donde se ubica el club hípico y el albergue juvenil Juan Agulló. Sobre la granja de perdices, que en su momento gestionó la Xunta y que lleva desmantelada una década, la intención de Lalín según el proyecto es destinar la construcción a «un centro de recuperación de fauna autóctona a fin de axudar á repoboación dalgunhas especies, e non a usos cinexéticos». En este sentido, los tecores apelan a criar conejos o perdices para repoblar los montes dezanos y así evitar plagas que transmitan animales que proceden de zonas distintas. Cabe señalar que Espazo Mouriscade aspira a potenciar «un turismo de tranquilidade», con un centro expositivo vinculado al sector agroganadero y a las costumbres ligadas a la producción alimentaria y el cuidado del entorno.