Lalín dedica este año a las bandas de música cerca de 100.000 euros

El Concello de Lalín consolida su apoyo a las bandas de música con 99.966,39 euros este año, según informó la Concejalía de Cultura tras la resolución definitiva de las subvenciones. Una vez revisada la documentación justificativa y a la vista del informe técnico del 5 de diciembre, el reparto queda fijado así: Banda de Música de Lalín, 45.011,49 euros; Banda de Música de Vilatuxe, 27.842,16 euros; Sociedad Musical de Muimenta, 17.600 euros; y Asociación Cultural Carballo da Manteiga, 9.512,74 euros.

El Concello subraya que estas ayudas tienen como objetivo apoyar la actividad habitual de las agrupaciones y contribuir a sus gastos de funcionamiento, reconociendo su papel en la dinamización cultural, social y festiva de las parroquias y del conjunto del municipio.