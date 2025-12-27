Los juguetes ya no son solo cosa de niños

La campaña navideña de juguetes en las comarcas de Deza y Tabeirós continúa hacia su recta final con un balance marcado por la estabilidad en las ventas, retraso en el inicio de las compras y un repunte notable en los últimos días, especialmente coincidiendo con las vacaciones y la llegada de visitantes de fuera. Así lo confirman algunas de las jugueterías de A Estrada y Lalín, que dibujan un panorama común de cara al Día de Reyes, centrado en un mayor peso del asesoramiento en el comercio local y un protagonismo creciente del juego compartido frente a los productos individuales o digitales.

Enrique Álvarez, de Imaxina, en Lalín. | / Bernabé

Según Alfredo González, responsable de la juguetería Tiko Doco de A Estrada, «o sector dos xoguetes está arrastrando unha crise importante, sobre todo as multinacionais, que están pechando. Non hai unha franquicia que funcione francamente ben, como pasaba antes ca Patrulla Canina».

La campaña, dice, comenzó más tarde de lo habitual «Foi un dos anos nos que máis tarde arrincou todo. Notamos un parón bastante grande do día 1 ao 15 de decembro respecto doutros anos». A pesar de eso, la situación cambió radicalmente en los días previos a Papá Noel, con un repunte de clientes: «A última semana foi incluso mellor que noutros anos, especialmente na Estrada».

Esa falta de un producto claramente protagonista fue uno de los puntos que marcó la Navidad de este año, indican desde Tiko Doco: «A xente viña sen nada fixo na cabeza. Non había ese xoguete polo que todo o mundo preguntaba. O sector cambiou moito. Agora véndese tamén moitísimo xoguete para maiores, de colección».

González destaca también el impacto positivo de la campaña comercial de la ACOE, como el sorteo del coche: «Estamos notando moitísima xente de fóra polo reclamo do sorteo do coche e da moto. A estas alturas xa imos un 20% por riba dos tíckets do ano pasado, a este ritmo batiránse as 30.000 participacións, é unha locura».

Auge de los juegos de mesa

Desde la juguetería estradense Pintaletras, notan algunos cambios de hábitos de consumo con respecto a otros años, como las compras más tardías o un notable auge de los juegos de mesa, tanto para niños como para adultos. Pero esto no afecta a la estabilidad en el volumen de ventas, según Jeanette Valiñas, responsable del establecimiento, que afronta ahora con optimismo la recta final de la campaña hacia los Reyes Magos.

«El verdadero arranque de las compras fue en torno al día 20 de diciembre. Hasta entonces, el ritmo fue más lento de lo habitual, no sé si fue por la lluvia o el mal tiempo, pero a partir de ese día las cosas se aceleraron mucho», apunta. Sus clientes esperaron también esperaron a los últimos días, y cuando lo hicieron, llegaban con una idea muy clara: «Hubo un incremento muy importante en los juegos de mesa. Tanto para niños como adultos, vendimos muchos más incluso que libros», añadió.

El objetivo son los ratos en familia: «Ahora prefieren jugar juntos, compartir un rato y alejarse un poco de las pantallas. No es solo un regalo para niños; muchos adultos los cogieron pensando en Nochebuena». El gran triunfador de este año fue Spy Guy, galardonado como mejor juego de mesa de 2025, cuyas existencias se agotaron rápidamente.

En Lalín, Enrique Álvarez, de la juguetería Imaxina, se muestra optimista y confirma que siguen manteniendo las ventas con respecto a otros años, pese a la presencia cada vez mayor de las grandes empresas en internet. «Hubo una subida notable gracias al Bono Comercio. Se notó bastante el anticipo de las compras, y algunos momentos se vendió más que otros años gracias a ese incentivo», señala Álvarez.

En su local, el monstruo azul de Disney fue uno de los productos estrella: «Este año fue el furor de Stitch gracias a la película. Un montón de familias venían a por él, acabó uno en todas las casas». A mayores, las mascotas digitales como Bitzee, o los clásicos de Peppa Pug, Bluey y diversos dinosaurios completaban los pedidos en las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos. Pese a que el primero poco a poco gana terreno porque ofrece más días de disfrute a los niños en sus vacaciones, las tiendas reconocen que la verdadera tradición y las grandes ventas se centran en la noche de Reyes.