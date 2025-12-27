Gómez celebra la consolidación de las Aldeas como «imán turístico»

Lalín vuelve a llenarse de movimiento en estas fechas y gran parte de culpa la tienen sus Aldeas de Nadal: seis pequeños poblados temáticos que se han convertido en uno de sus reclamos más concurridos y fotografiados. Lo comprobó de primera mano la conselleira do Medio Rural, María José Gómez: «Contribúen á dinamización social, económica e cultural da localidade nestas datas, favorecendo a afluencia de visitantes», con el consiguiente empujón para el comercio y la hostelería. En una reciente visita estuvo acompañada por el alcalde, José Crespo.

Concierto del grupo de música tradicional Xiro. | Bernabé

El proyecto recibió un impulso económico para seguir creciendo: cerca de 50.000 euros del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) 16 Pontevedra Norte dentro de la intervención Leader. Con esa ayuda, las Aldeas dan un paso más en su evolución hacia otras áreas del casco urbano con dos novedades: El Taller de Papá Noel, con estética nórdica y un ambiente pensado para meterse de lleno en el imaginario navideño. Y un gran árbol de Navidad con una estructura poco habitual: se puede entrar en su interior, lo que lo convierte, de hecho, en un lugar de encuentro y en una parada casi obligatoria.

Las Aldeas de Nadal, repartidas en varios espacios del pueblo, abren durante todo el día y combinan entretenimiento y paseo: tren turístico, música, cuentacuentos y una zona gastronómica para completar la ruta. Desde su puesta en marcha, en el año 2020 con cinco casitas, han ido ganando tirón y público a la par que crecían en número de instalaciones. Funcionan especialmente bien entre los más pequeños, que pueden jugar en el interior de las casitas, pero también atraen a visitantes de todas las edades durante estas fiestas.

Magia, malabares, acrobacias y visita de Os Bolechas

El programa de Aldeas de Nadal ofreció ayer las actuaciones de Magia en la Manga y Xiro, grupo de música tradicional formado por Icía Kirk (voz y percusiones), Andrés Pérez (saxo) y Xan Pampín (acordeón). Hoy hay concierto de la Coral Polifónica de Lalín (13:00 horas), visita de Os Bolechas (de 17 a 19 horas), ruta mágica (18-19:30) y el espectáculo de malabares y acrobacias O Gran Salto (19:30), además del tren turístico.