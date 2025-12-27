La exposición de K-Pop queda aplazada a enero

La Fundación de A Estrada, que tenía previsto acoger este fin de semana la exposición de las Guerreras K-Pop, con un centenar de ilusiones ópticas y otras actividades, tuvo que posponer el evento. Un problema técnico de transporte impidió al camión poder llegar a tiempo, por lo que la exposición se celebrará el sábado 17 y domingo 18 de enero del próximo 2026.