Espectáculo de narración oral con Celso Sanmartín
El narrador oral Celso Fernández Sanmartín visita esta tarde el Centro Social de Forcarei. A partir de las 18.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un verdadero referente en el mundo de la narración oral y de la literatura gallega. El artista lalinense presentará Contar, un espectáculo que está principalmente dirigido a los adultos.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Cuarenta años repitiendo COU
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro