Espectáculo de narración oral con Celso Sanmartín

El narrador oral Celso Fernández Sanmartín visita esta tarde el Centro Social de Forcarei. A partir de las 18.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un verdadero referente en el mundo de la narración oral y de la literatura gallega. El artista lalinense presentará Contar, un espectáculo que está principalmente dirigido a los adultos.