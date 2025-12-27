Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dozón inicia la cobertura de una plaza técnica

Desde hoy y durante 20 días hábiles, el Concello de Dozón mantiene abierto el plazo de presentación de instancias para la cobertura en propiedad de una plaza de técnico/a de administración general, como funcionario/ de carrera, del grupo A, subgrupo A1, en la subescala técnica de la administración general. La cobertura será por oposición libre.

