Dozón inicia la cobertura de una plaza técnica
Desde hoy y durante 20 días hábiles, el Concello de Dozón mantiene abierto el plazo de presentación de instancias para la cobertura en propiedad de una plaza de técnico/a de administración general, como funcionario/ de carrera, del grupo A, subgrupo A1, en la subescala técnica de la administración general. La cobertura será por oposición libre.
