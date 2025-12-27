Cuntis refuerza su apuesta por la atención temprana

El Concello de Cuntis ha dado un nuevo paso para garantizar la continuidad y la calidad del Servicio de Atención Temprana, fundamental para el desarrollo infantil en toda la comarca. La junta de gobierno local aprobó la licitación del contrato administrativo para la prestación de este servicio, que atiende a niños y niñas de Cuntis, Barro, Caldas de Reis, Moraña, Portas y Catoira.

El procedimiento de licitación es abierto y está sometido a regulación armonizada, cumpliendo con la normativa vigente en materia de contratación pública, al situarse su valor estimado en 1.022.677,08 euros. La cuantía se complementa con la aportación de los concellos agrupados para el mantenimiento del local, situado en el polígono de A Ran.

El alcalde, Manuel Campos, destaca la relevancia de esta prestación, garantía de integración social para los menores de hasta 6 años con problemas evolutivos. Cinco profesionales especializados en psicopedagogía, logopedia y fisioterapia atienden semanalmente a una media de 60 personas usuarias.