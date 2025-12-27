Los colectivos juveniles llenan de actividades la Navidad estradense

Un año más los colectivos juveniles agrupados en La Estación han preparado una amplia propuesta de actividades para esta Navidad. «Atacamos polo Nadal», que es como se conoce esta programación, dio comienzo en la tarde de ayer y se extenderá hasta el 7 de enero. A lo largo de estos días se organizará recogida de basura, reparto de regalos en la residencia, restauración de murales, concurso k-pop en la calle y acciones de voluntariado.

Este programa dio comienzo en la tarde de ayer en la propia Estación. Allí se organizó un torneo de Mario Kart, una batalla con pistolas Nerf y un taller de rotulos luminosos. Mañana a partir de las 15.30, los jóvenes visitarán la residencia de mayores para repartir regalos que ellos mismos crearon. A las 16.00 se desplazarán hasta el cercano parking del Mercado para realizar una recogida de basura por la zona.

El miércoles día 31, los jóvenes volverán a realizar labores como voluntarios en la carrera San Silvestre. Desde las 16.00 hasta las 19.00 horas repartirán camisetas y dorsales en la plaza del Concello. El sábado día 3 de enero, los colectivos volverán a la acción con la organización de un concurso Kpop por las calles del casco urbano estradense y también en la sede de la Estación. Será a partir de las 12.00 horas.

Al día siguiente arranca la última de las actividades incluidas dentro del Atacamos polo Nadal de este año. Desde el día 4 hasta el 7 de enero tienen previsto llevar a cabo tareas de restauración en los murales que se encuentran en las inmediaciones de la escuela infantil municipal de A Estrada. También se aprovechará para llevar a cabo la creación de nuevos murales decorativos en el entorno del CEIP Figueiroa.