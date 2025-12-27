La Casa Escola de Couso trae Contos e lendas

La Asociación A Xesteira, de la parroquia estradense de Couso, organiza hoy a partir de las 16.00 horas una actividad orientada al público infantil, mayormente entre los 3 y 12 años. Dentro de su programa Xogamos? presentan «Tempo Pasado: Contos e lendas», donde instruirán a los jóvenes participantes con todo tipo de historias de temática navideña.