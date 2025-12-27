La Banda de Lalín conjuga música y danza en su concierto de hoy
REDACCIÓN
La Banda de Lalín ofrece este sábado, 27 de diciembre, su Concerto de Fin de Ano en el Lalín Arena a partir de las 20:00 horas. La cita tradicional llega en esta edición con un formato especial en el que la música se mezclará con la danza en un espectáculo «de maxia e emocións» para despedir el año.
La agrupación que dirige José Bugallo Senra contará con la colaboración de las agrupaciones invitadas Máis que Danza, Scene Ballet y A Carballeira de Cercio, además de la participación del alumnado de la Escola de Música y de la Banda Xuvenil de Lalín, en un programa concebido para disfrutar en familia.
La entrada es gratuita hasta completar aforo, por lo que desde la organización se recomienda acudir con antelación para asegurar plaza. El objetivo es compartir «talento e ilusión», señalan, y cerrar 2025 con una propuesta conjunta en la que no falten «moitos sorrisos por compartir».
