El balonmano gallego presenta sus selecciones mañana en Silleda

Silleda acogerá este domingo, 28 de diciembre, la gala de presentación oficial de las selecciones gallegas de balonmano que representarán a la comunidad en el próximo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA 2026). El acto, convocado por la Federación Galega de Balonmán, se celebrará a las 20.00 horas en el Pabellón 1 de la Feira Internacional de Galicia y será retransmitido en directo por la TVG.

La gala reunirá a cientos de deportistas de las categorías infantil, cadete y juvenil, tanto masculinas como femeninas, que estrenarán el equipamiento oficial de competición en un evento concebido como «escaparate do balonmán base galego». En la ceremonia está prevista la presencia de directivos federativos, autoridades autonómicas y locales, así como los cuerpos técnicos y deportistas.

Desde la federación destacan que la magnitud del montaje en el recinto de Silleda y la cobertura televisiva en directo refuerzan la apuesta por dignificar el balonmano base y proyectar la Marca Galicia en el panorama estatal.